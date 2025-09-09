El nutricionista Pablo Ojeda comparte dos trucos para conseguir una tortilla de patatas de diez

El nutricionista ha mostrado cómo elaborar este delicioso plato que, a pesar de parecer sencillo, tiene sus trucos para a la hora de prepararlo. No te pierdas sus consejos en el vídeo principal.

Uno de los platos estrella de la gastronomía española es la tortilla de patatas. Además, es una elaboración que genera una gran polémica entre aquellos que la prefieren con cebolla y los que escogen tomarla sin este ingrediente. Este plato, además, se convierte en el protagonista de la sección de Pablo Ojeda, que mostrado cómo prepararla.

El nutricionista comparte, además, dos trucos a la hora de preparar este plato. El primero consiste en incorporar un curioso ingrediente a la receta: la gelatina neutra. Como expone, se debe hidratar la gelatina en agua fría. "Cuando la hidrato puedo meterla en la patata, mezclo, se deshace y, después, queda más untuosa".

Para su segundo truco, Ojeda separa la clara y la yema del huevo. El nutricionista monta las claras a punto de nieve y, después, las mezcla con la cebolla y la patata. Por último, añade las yemas y termina de mezclar todo bien hasta que los ingredientes quedan bien incorporados.

Ojeda explica que cuando se airea la clara "estás oxigenando, estás dando más esponjosidad". "Otro truco que suele hacer la gente es poner una o dos yemas de huevo solamente", añade el nutricionista.