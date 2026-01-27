Cristina Pardo, sobre las cabezadas de Donald Trump tras criticar a Biden: "Todos vamos al mismo sitio, a la senectud"

Cristina Pardo reflexiona en este vídeo sobre las veces que se ha visto en este año a Donald Trump quedarse dormido tras haber sido "tan cruel" precisamente por eso con Joe Biden.

Después de atacar en numerosas ocasiones a Joe Biden por quedarse dormido, ahora es Donald Trump el que se queda traspuesto. Hasta seis veces se le ha visto en el último año cerrando los ojos en actos o reuniones.

El presidente de Estados Unidos se justifica y asegura que las reuniones con su equipo son "aburridísimas" y que de vez en cuando mueve la mano para que sepan que está escuchando.

Benjamín Prado asegura no ver "tan mayor" a Trump a sus 79 años, si bien cree que "pasa demasiado tiempo en las redes sociales y haciendo actos".

Cristina Pardo, por su parte, entiende que un presidente con una agenda como la de Trump se quede dormido, si bien el problema llega por haber sido "tan cruel" con Biden cuando, afirma, "Donald Trump va al mismo sitio": "Todos vamos al mismo sitio, de hecho, a la senectud".

A propósito de esto, Iñaki López apunta que Trump "está haciendo un 40% menos de apariciones públicas que en su primer mandato". "Parece que se mueve mucho, pero no se está moviendo tanto", señala el presentador, que comenta que la mayoría de las declaraciones "las está haciendo desde el Air Force One".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.