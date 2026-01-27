De 'Sleepy Joe' a 'Sleepy Donald': Trump justifica quedarse dormido en las reuniones de su gabinete porque son "aburridísimas"

¿Por qué es importante? El presidente de EEUU ha concedido una entrevista a 'New York Magazine' en la que ha explicado que no ve "la hora de salir" de estas reuniones y que a pesar de que cierra los ojos, "presta atención".

Donald Trump considera las reuniones del gabinete presidencial "aburridísimas" y ha confesado cerrar los ojos durante ellas, a pesar de haber criticado a Joe Biden por dormirse en actos públicos, apodándolo "Sleepy Joe". En una entrevista con 'New York Magazine', Trump expresó su impaciencia durante las reuniones, que a veces duran más de tres horas. Su salud ha sido cuestionada debido a moratones en sus manos y episodios de somnolencia en eventos. Aunque Trump, de 79 años, afirma tener una salud excelente, la Casa Blanca ha explicado que los moretones son por estrechar muchas manos y ha publicado un informe médico confirmando su buena salud, aunque padece insuficiencia venosa crónica.

Las reuniones del gabinete de la presidencia de los Estados Unidos, esas donde se toman las decisiones o se diseñan las estrategias, le parecen "aburridísimas" a Donald Trump, de hecho, ha admitido que suele cerrar los ojos en ellas. Algo que resulta llamativo, puesto que siempre le reprochó a su antecesor Joe Biden que se quedara dormido en los actos públicos. Tanto es así que le llegó a apodar 'Sleepy Joe' (Joe dormilón).

"Son aburridísimas, no veo la hora de salir de allí. La última vez fueron tres horas y media, tengo que echarme hacia atrás y escuchar, y muevo la mano para que la gente sepa que estoy prestando atención. Escucho cada palabra y no veo la hora de salir de allí", le ha comunicado a la revista 'New York Magazine' para un reportaje sobre la salud del mandatario, la cual está cada vez más en el punto de mira por los moratonesaparecidos en sus manos y por haber sido visto dormitando en algunos eventos públicos.

El líder republicano, de 79 años, suele defender que goza de una salud de hierro, y en la entrevista ha asegurado que se siente igual que hace 40 años, según ha recogido la 'Agencia EFE'.

Por otra parte, la pasada semana el presidente atribuyó los cardenales que aparecieron en su mano izquierda durante su viaje a Suiza para el Foro Económico Mundial de Davos a un golpe contra una mesa.

No obstante, desde su regreso al poder hace poco más de un año, el mandatario ha sido visto en numerosas ocasiones con moretones en las manos, que suele maquillar para disimularlos y que la Casa Blanca ha atribuido a que estrecha muchas manos. A propósito, el pasado verano la residencia presidencial publicó un informe médico en el que se especificaba que Trump padece una insuficiencia venosa crónica, una afección común en personas mayores, aunque concluía que goza de "excelente salud".

