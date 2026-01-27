Ahora

TRUMP 'DORMILÓN'

De 'Sleepy Joe' a 'Sleepy Donald': Trump justifica quedarse dormido en las reuniones de su gabinete porque son "aburridísimas"

¿Por qué es importante? El presidente de EEUU ha concedido una entrevista a 'New York Magazine' en la que ha explicado que no ve "la hora de salir" de estas reuniones y que a pesar de que cierra los ojos, "presta atención".

Imagen de Donald Trump dormido durante una reunión del gabinete presidencial
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Las reuniones del gabinete de la presidencia de los Estados Unidos, esas donde se toman las decisiones o se diseñan las estrategias, le parecen "aburridísimas" a Donald Trump, de hecho, ha admitido que suele cerrar los ojos en ellas. Algo que resulta llamativo, puesto que siempre le reprochó a su antecesor Joe Biden que se quedara dormido en los actos públicos. Tanto es así que le llegó a apodar 'Sleepy Joe' (Joe dormilón).

"Son aburridísimas, no veo la hora de salir de allí. La última vez fueron tres horas y media, tengo que echarme hacia atrás y escuchar, y muevo la mano para que la gente sepa que estoy prestando atención. Escucho cada palabra y no veo la hora de salir de allí", le ha comunicado a la revista 'New York Magazine' para un reportaje sobre la salud del mandatario, la cual está cada vez más en el punto de mira por los moratonesaparecidos en sus manos y por haber sido visto dormitando en algunos eventos públicos.

El líder republicano, de 79 años, suele defender que goza de una salud de hierro, y en la entrevista ha asegurado que se siente igual que hace 40 años, según ha recogido la 'Agencia EFE'.

Por otra parte, la pasada semana el presidente atribuyó los cardenales que aparecieron en su mano izquierda durante su viaje a Suiza para el Foro Económico Mundial de Davos a un golpe contra una mesa.

No obstante, desde su regreso al poder hace poco más de un año, el mandatario ha sido visto en numerosas ocasiones con moretones en las manos, que suele maquillar para disimularlos y que la Casa Blanca ha atribuido a que estrecha muchas manos. A propósito, el pasado verano la residencia presidencial publicó un informe médico en el que se especificaba que Trump padece una insuficiencia venosa crónica, una afección común en personas mayores, aunque concluía que goza de "excelente salud".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El Gobierno sufre su primera derrota del año: Junts tumba el decreto ómnibus para subir las pensiones junto a PP y Vox
  2. ¿Qué migrantes se podrán acoger? Plazos y requisitos de la primera regularización masiva en más de 20 años en España
  3. El Gobierno aprueba 20 millones en ayudas y adelantos de indemnizaciones para las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida
  4. Bernabé asegura que "no hubo apagón informativo" en la DANA y acusa a la Generalitat de avisar "tarde y mal": "Se habrían salvado vidas"
  5. Cambio de estrategia de Trump: el líder del ICE, Gregory Bovino, sale de Minnesota tras el asesinato de dos civiles
  6. Casi toda España, en alerta amarilla y naranja por lluvia, viento, nieve y oleaje por la borrasca Joseph