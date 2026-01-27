Iñaki López, tras el 'no' al decreto ómnibus: "Todo esto es el producto de la desidia de nuestros políticos"

Este martes se votaba en el Congreso de los Diputados este decreto que incluía, entre otras medidas, la revalorización de las pensiones o una moratoria en los desahucios.

Este martes se vivía un momento de tensión en el Congreso de los Diputados después de la votación de la revalorización de las pensiones. Como señala Iñaki López, la medida no ha contado con el apoyo de PP, Vox y Junts, lo que va a provocar que más de nueve millones de pensionistas "se vayan a quedar sin cobrar esos casi 50 euros de más, de media, a partir del mes que viene".

Instantes después de la votación, una mujer que se encontraba en la bancada de los invitados comenzaba a increpar a los diputados del Partido Popular. Francina Armengol le pedía silencio mientras la mujer recibía aplausos de la bancada socialista. Finalmente, era expulsada del hemiciclo.

Como señala Cristina Pardo, "esta mujer se dirigía a los diputados del Partido Popular a los que reprochaba que no hubieran apoyado ese decreto". El decreto, además, incluía una moratoria en los desahucios, entre otras medidas.

Ha sido precisamente el punto que rechazaban PP y Junts per Catalunya. "Algo similar ocurrió el año pasado y todo esto es el producto de la desidia de nuestros políticos", afirma Iñaki, "el PSOE no ha querido sacar las pensiones de su decreto ómnibus y el PP y Junts han votado en contra porque, entre otras cosas, no les parece bien esa ley que trataba de evitar los desahucios de familias vulnerables".

