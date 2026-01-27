Gonzalo Bernardos: "Estas dificultades que tiene el gobierno no las tendría si tuviera Presupuestos"

El economista señala que está asegurado que la mayoría de los pensionistas vean incrementada su pensión en un 2,7%. Además, añade que entre los que menos cobran este incremento pueda alcanzar el 11,4%.

Este martes se tumbaba en el Congreso de los Diputados la subida de las pensiones debido al voto en contra de PP, Vox y Junts per Catalunya. El Partido Popular ha justificado su negativa debido a que la medida estaba dentro de un decreto que incluía, entre otras cosas, una moratoria de los desahucios. Para saber más sobre esta cuestión, Más Vale Tarde conecta con Gonzalo Bernardos.

Iñaki López cree que va a haber una pronta subida de las pensiones, que los jubilados ya han cobrado este mes. "Tarde lo que tarde esto en aprobarse, lo van a cobrar y con retroactividad", indica el presentador. El economista expone que está asegurado que a la mayoría de los pensionistas les suban un 2,7%, "y también, muy probablemente, a alguno de los que menos cobran puedan llegar a subirles a hasta el 11,4%", indica. "Cuando vemos estas dificultades que tiene el gobierno, hay que pensar que no las tendría si tuviera Presupuestos", añade Bernardos.

El economista, además, indica que es necesario aclarar el concepto de vulnerable, en referencia a la moratoria de los desahucios. "La mayoría que nos ven piensa que vulnerable es una persona que cobra 800 €", indica Bernardos. El economista expone que "con datos del año pasado, 1.615 euros, si no tiene hijos, si tiene hijos más".

Bernardos considera que el mercado del alquiler está mal debido a esta medida. "Esta medida está haciendo que los propietarios tengan muy poca confianza, mucha inseguridad jurídica y que estén apartando del mercado de alquiler", explica. El economista considera que el hecho de que se pueda desahuciar a aquellas personas que no pagan su alquiler es algo que podrá favorecer el mercado del alquiler y permitirá a muchas personas que lo tienen difícil acceder al mismo. "No estoy diciendo que los vulnerables se queden en la calle, estoy diciendo que cuando hay que hacer medidas sociales las ha de poner en marcha la administración, no unos propietarios", añade.

Iñaki señala que es "tremendo" como en política se usa a los pensionistas. Bernardos señala que en las encuestas el principal partido entre los menores de 35 años es Vox, "y lo que sale es que los pensionistas, históricamente, votan más a PP y PSOE". El economista expone que los pensionistas "son un grupo no organizado que, por números, son poderosísimos". "Nadie se atreve a coger y adoptar medidas contra ellos", concluye.

