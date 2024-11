Cristina Pardo, sobre Almeida y cómo ligó con Teresa Urquijo: "Que alguien te dé un mail es como para decir 'no me escribas'"

En Más Vale Tarde han querido comentar parte de la entrevista de José Luis Martínez-Almeida en 'El Hormiguero', donde el alcalde de Madrid explicó cómo conoció a su mujer, Teresa Urquijo.

El edil confesó a Pablo Motos que fue ella quien dio los primeros pasos y quien le pidió el contacto para seguir hablando. Sin embargo, Almeida fue un poco 'torpe', pues en vez de darle el número de teléfono, le dio su correo electrónico.

Tras conocer este dato, Cristina Pardo no pudo evitar reírse. "Que alguien te dé un mail es como para decir 'si eso no me escribas'. Si tienes interés, das el teléfono, que es más rápido", comenta la presentadora.