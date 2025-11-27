Cristina Pardo: "Es alarmante vivir en un país donde hay tres personas tratando de chantajear al presidente del Gobierno"

En este vídeo, la presentadora de Más Vale Tarde se hace eco de la entrevista que ha concedido Koldo García al medio 'Ok Diario' antes de ingresar en prisión.

Koldo García y José Luis Ábalos han ingresado este jueves en la prisión de Soto del Real, en Madrid. El juez Leopoldo Puente considera que existe un riesgo "extremo" de fuga y, debido a ello, ha decretado prisión provisional sin fianza para ambos. Antes de su ingreso, García ha concedido una entrevista a 'Ok Diario'.

"Hoy es un día que nos reconcilia, de alguna manera, con que la corrupción se paga", señala Raquel Ejerique, "y, para el Gobierno, y Pedro Sánchez, es un día malo, también, porque es una imagen muy mala, aunque ya sabemos que, de momento, no hay más casos ni más personas de relevancia implicadas".

Iñaki López expone que, si pudieron engañar a Pedro Sánchez, "mal, pero también alguna responsabilidad tendrá él cuando personas, de confianza tan cercana, le engañaron de esta manera". "Absolutamente", responde Juande Colmenero. El periodista recuerda la entrevista que dio en 2021 Ábalos en Más Vale Tarde y, en ese momento, "Ábalos, según el informe de la UCO, estaba recibiendo mordidas y comisiones de una manera importante".

"La pregunta no es por qué lo apartaron sino por qué lo volvieron a admitir", añade Colmenero. "También os digo que es preocupante vivir en un país en el que hay dos o tres personas que están chantajeando al presidente del Gobierno desde los medios de comunicación", señala Cristina Pardo, "bien con verdades o con mentiras".

