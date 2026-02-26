Las condiciones de Revilla ante un regreso a España de Juan Carlos I: "Que llegue con la pasta y que pida perdón"

El expresidente de Cantabria, en Más Vale Tarde, ha hablado de una posible vuelta del emérito al país y afirma, con varios matices, que puede venir "cuando quiera": "Nadie se lo ha prohibido".

Miguel Ángel Revilla ha hablado en Más Vale Tarde ante una posible vuelta de Juan Carlos I a España. Ante un posible regreso del emérito, después de la desclasificación de los documentos del 23-F y de que Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, haya expresado que "sería deseable" el retorno del monarca. El expresidente de Cantabria, en ese sentido, ha sido más que claro. "Que venga cuando quiera, nadie se lo ha prohibido", ha afirmado.

Eso sí, pone varios matices: "Con todos los problemas que he tenido con este señor le perdonaría si llegase con toda la pasta que tiene fuera, que debe tener un montón. Con esa fundación que tiene para dejar a sus hijas, que todo ese patrimonio venga a España".

"Si el dinero no está justificado, como debería estar, que se donase a alguna entidad benéfica. Y que pida perdón. Sí, creo que el pueblo español le perdonaría", ha expresado Revilla en el programa de Iñaki López y de Cristina Pardo.

Pero, para él, "primero tiene que hacer eso": "En los últimos tiempos su comportamiento ha sido lo menos edificante que se le puede pedir a quien nos ha representado".

"El patriotismo mayor de una persona es pagar impuestos allá donde vive y donde ha nacido. Este señor se ha declarado libremente apátrida fiscal, es algo que deja mucho que desear como amante de España", ha concluido.

