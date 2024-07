La sección de delitos de Odio de la Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación a raíz de las denuncias por la presunta aplicación de terapias de conversión sexualde un docente de un colegio concertado ubicado en la localidad valenciana de Alaquàs, tras la investigación que se ha llevado a cabo en Más Vale Tarde.

El profesor, que ha reconocido abiertamente sus prácticas, se describe como alguien que trabaja con jóvenes de entre 16 y 18 años, intentando "reordenar" sus orientaciones sexuales. Además, asegura que la homosexualidad está relacionada con los abusos sexuales. Además, también ha admitido que lo que realizaba con los niños era ilegal: "Yo he tenido persecuciones muy serias. Si ahora mismo tú me grabas la conversación, a mi me cae una multa de 160.000 euros".

Han pasado tan solo diez días desde que Más Vale Tarde sacará a la luz los vídeos en cuestión, la Fiscalía de Valencia ya se ha puesto manos a la obra tras la denuncia por presunto delito de odio. Y es que la investigación no queda ahí.

Según hemos explicado en Más Vale Tarde tras cerca de seis meses de conversación con el docente en cuestión, también habría comentado que las personas homosexuales tienden a romperse y que era eso lo que quería evitar con los alumnos que trataba en el colegio donde impartía clases.

En sus discursos también tenía espacio para nombrar al diablo y asegurar que los homosexuales habrían sufrido anteriormente abusos y por eso sentían esa atracción: "Yo trabajo con gente muy joven y que están ilusionados en encontrar otro chico como ellos. Todo está diseñado por el demonio porque ha creado un mundo que es una locura".

"El detonante de la desorientación siempre son los abusos sexuales, violaciones y agresiones. Que sepas que a veces es verdad que hay que tomar medicación para la obsesividad porque va unido a la proyección por el mismo sexo", afirmaba el profesor a uno de los compañeros de Más Vale Tarde.