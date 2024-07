Un equipo de Más Vale Tarde ha logrado contactar con el profesor de un colegio religioso de Alaquás, Valencia, que ha sido denunciado por cinco exalumnos que afirman que intentaba "curar" su homosexualidad.

El profesor, que ha reconocido abiertamente sus prácticas, se describe como alguien que trabaja con jóvenes de entre 16 y 18 años, intentando "reordenar" sus orientaciones sexuales. Además, asegura que la homosexualidad está relacionada con los abusos sexuales.

"Un detonante de la desorientación siempre son los abusos sexuales: violaciones, agresiones...", le comenta al periodista de Más Vale Tarde, a quien le llega a ofrecer una consulta con un psiquiatra para suministrar la medicación necesaria.

En España, las terapias de conversión están prohibidas desde el año 2000, pero algunas organizaciones, como la fundada por este sacerdote, continúan operando. "No existe la homosexualidad, ni existen las personas homosexuales", ha afirmado el fundador de la organización.

Durante la conversación, él mismo reconoce que lo que hace no es legal. "Mira en estos momentos a mí me graban esta conversación y a mí me caería una multa de 160.000 euros", asegura el profesor.