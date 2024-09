El Consejo de Europa ha emitido una alerta de nivel 2 por las amenazas e insultos vertidos por Daniel Esteve, cabecilla de 'Desokupa', contra el programa Equipo de Investigación de laSexta. En su escrito, la Plataforma para la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas recoge cómo el programa estaba preparando un episodio sobre Esteve y su empresa, con Esteve grabando la llamada telefónica que recibió del programa sin que el periodista lo supiera.

"El 8 de septiembre, Esteve publicó esa grabación en su cuenta X, que tiene más de 200.000 seguidores, y reveló el nombre completo del periodista. En la grabación, Esteve decía: 'Si vienes con 50.000 euros, me lo pienso', a lo que el periodista le contestaba que el programa no paga entrevistas, y Esteve decía: 'No voy a aumentar la audiencia de una mierda de canal como laSexta gratis'. En su publicación X, Esteve llamaba "basura" a laSexta y a Equipo de Investigación, afirmando que querían "hacer otro programa especial sin su consentimiento", recoge el escrito.

En ese escrito, piden a la Justicia que abra una investigación a Daniel Esteve. Atresmedia denunciará a Esteve por delito de amenazas y coacciones contra trabajadores de Equipo de Investigación, las cuales han tenido como objetivo impedir el ejercicio de su trabajo y silenciar el reportaje que este programa está elaborando sobre él y sobre su empresa.

El texto prosigue detallando los insultos y amenazas que Esteve profirió contra el programa y sus periodistas, asegurando que había conseguido "direcciones, teléfonos e información sobre dónde los trabajadores del programa de laSexta llevan a sus hijos al colegio". "Trataré con mucha educación a los periodistas que me mandéis [...] Pero os digo una cosa, va a quedar marcado de por vida. Tic-tac. No sabéis lo que os espera. Os estoy preparando algo especial, pero todavía no", amenazaba Esteve en su vídeo, que dijo haber contactado con un grupo de okupantes para asaltar y ocupar ilegalmente las segundas residencias de los trabajadores del programa.

La Plataforma del Consejo de Europa para la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas fue creada por el Consejo de Europa en 2015, en cooperación con importantes ONG internacionales activas en el campo de la libertad de expresión y asociaciones de periodistas, para proporcionar información que pueda servir como base para el diálogo con los Estados miembros sobre posibles medidas de protección o reparación.

Esta plataforma es un espacio público para facilitar la recopilación, el procesamiento y la difusión de información sobre preocupaciones graves en relación con la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas en los Estados miembros del Consejo de Europa, tal como garantiza el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Su objetivo es mejorar la protección de los periodistas, abordar mejor las amenazas y la violencia contra los profesionales de los medios de comunicación y fomentar los mecanismos de alerta temprana y la capacidad de respuesta dentro del Consejo de Europa. La plataforma permite que el Consejo de Europa sea alertado a tiempo, de una manera más sistemática y tome medidas oportunas y coordinadas cuando sea necesario.