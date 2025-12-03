José Enrique Monrosi, tajante sobre el escándalo de Ribera Salud en el hospital de Torrejón: "Es corrupción que cuesta vidas"

"Cuatro o cinco empresarios se están forrando a costa de nuestros impuestos y nuestras vidas", comenta Monrosi en este vídeo sobre los audios del CEO de Ribera Salud pidiendo al hospital público de Torrejón engordar las listas de espera para ganar más dinero.

Hoy se han conocido audios en los que Pablo Gallart Gaspart, el CEO de Ribera Salud, la empresa privada que gestiona el hospital público de Torrejón de Ardoz, habría pedido a sus empleados que engorden las listas de espera para ganar más dinero.

"Esto también es corrupción", afirma rotundo José Enrique Monrosi en el vídeo sobre estas líneas, donde además recalca que se trata de "corrupción de la que cuesta vidas".

En opinión del periodista, éste debería ser uno de los motivos "por los que las calles de este país deberían estar del revés" ante el hecho de que "cuatro o cinco empresarios de la sanidad privada se están forrando como nunca a costa de nuestros impuestos y de nuestras vidas".

Monrosi reitera que "esta corrupción mata gente" y señala como ejemplo lo ocurrido en Andalucía con los cribados de cáncer de mama: "Esto consiste en desvalijar de recursos la sanidad pública para que cuatro se forren, y por el camino se queda la gente que no tiene nada y tiene simplemente a la sanidad pública para que le salve la vida de un cáncer o una operación a corazón abierto".

