Las construcciones más emblemáticas de Andalucía combaten la lluvia con más y menos éxito

¿Por qué es importante? Las intensas lluvias que han caído durante varios días en Andalucía también han generado daños en algunos de los monumentos más importantes de esta comunidad autónoma.

La borrasca Leonardo ha afectado a monumentos emblemáticos de Andalucía. En Sevilla, una pieza de bronce de La Giralda se desprendió debido a las lluvias y el viento, lo que llevó a acordonar la Plaza Virgen de los Reyes. El Cabildo de la Catedral de Sevilla planea desmontar las restantes jarras de azucenas para su restauración. En Granada, la Alhambra cerró por fuertes vientos para garantizar la seguridad de visitantes y trabajadores. En contraste, los sistemas de desagüe de la Mezquita de Córdoba han funcionado perfectamente, demostrando su eficacia tras más de mil años.

La borrasca Leonardo ha dejado huella también en los monumentos más emblemáticos de Andalucía. Una de las imágenes más impactantes que han dejado las intensas lluvias ha sido la caída de una pieza de bronce de la parte superior de La Giralda.

El elemento desprendido de la estructura, previsiblemente debido a la lluvia y el viento, ha obligado a acordonar la Plaza Virgen de los Reyes de la capital andaluza, es una de las jarras de azucenas que coronan las cuatro esquinas de la terraza del campanario desde 1751.

La azucena desprendida está integrada en el remate renacentista que en estos momentos se encuentra pendiente del decreto de la licencia del Ayuntamiento para iniciar su restauración.

El Cabildo de la Catedral de Sevilla, que se encarga de la gestión de La Giralda, desmontará las tres macetas de azucenas de bronce que quedan en lo alto de la torre, de 120 kilos de peso cada una y 3,85 metros de alto.

El arquitecto conservador de la Catedral de Sevilla, Miguel Ángel López, ha informado en la web oficial del Cabildo de que el desprendimiento se ha debido "a las excepcionales condiciones meteorológicas, afortunadamente sin causar daños personales", y ha añadido que se ha realizado una inspección técnica visual del resto de remates de la Giralda por parte de los técnicos responsables de la Catedral, sin detectarse otros defectos aparentes.

No obstante, se mantiene el perímetro de seguridad en torno a la torre hasta que se pueda efectuar una revisión más en profundidad con medios auxiliares que permitan descartar la existencia de peligros.

El Cabildo ha aclarado que el proceso de corrosión que ha provocado la caída se ha producido en el interior de la campana de piedra que soporta el elemento, y, por tanto, no ha podido ser controlado con las revisiones que se realizan periódicamente en el Plan de Conservación Preventiva de la Catedral.

Después de este acontecimiento, se estudia la posibilidad de adelantar los trabajos, desmontando las tres azucenas restantes tan pronto lo permitan las condiciones meteorológicas.

La Alhambra, cerrada por la alerta de fuertes vientos

Por su parte, en Granada, la Alhambra ha permanecido cerrada debido a los fuertes vientos. El exterior y los alrededores del conjunto están con árboles caídos sobre vehículos, vallas volando y raíces arrancadas de cuajo. Desde el Patronato de la Alhambra avisan que todo el conjunto estará cerrado mientras se mantenga el aviso por viento.

La Alhambra toma esta decisión para garantizar "la seguridad de los visitantes así como de los trabajadores".

De hecho, ya el miércoles limitó los accesos peatonales por la Cuesta del Rey Chico y por el Bosque de Gomérez también por seguridad a cuenta del viento.

Una situación que cambiará a partir de mañana, y es que el Patronato de la Alhambra y Generalife ha anunciado la reapertura completa de su Conjunto Monumental a partir de este viernes.

En un comunicado, la entidad ha indicado que, ante la mejora de las condiciones meteorológicas, se ha decidido abrir el conjunto. Asimismo, ha querido agradecer el esfuerzo de los trabajadores y la comprensión de los visitantes, a quienes se está informando de manera continua.

Los sistemas de desagüe de la Mezquita de Córdoba, intactos

En cuanto a Córdoba, los desagües de la Mezquita han demostrado que siguen funcionando a la perfección más de 1.000 años después. Las gárgolas cumplen una función esencial y es que actúan como caños que expulsan el agua de las cubiertas, evitando que el líquido se acumule sobre los muros o se infiltre.

Un diseño creado hace más de 1.000 años que ha demostrado que funciona igual de bien que el primer día para proteger al monumento frente a las lluvias torrenciales.

