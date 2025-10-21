Benjamín Prado, sobre el polémico anuncio del Ministerio de Vivienda: "No he visto un gol en propia tan claro en mucho tiempo"

El escritor expone que el anuncio "deja claro que en el Gobierno hay infiltrados" ya que, como señala, parece que el mismo ha sido hecho por la oposición. "Frivolizar sobre esto me parece un grave error", indica.

El Ministerio de Vivienda ha publicado un polémico anuncio. El anuncio está ambientado en el año 2055 y comienza con la pregunta '¿Cómo imaginas tu futuro?'. Esta se resuelve mostrando a tres ancianos que comparten piso y, por lo que comentan, llevan 30 años viviendo juntos.

El anuncio ha recibido numerosas críticas, incluidas las de los propios socios de Gobierno. Por ejemplo, la portavoz de Sumar, Verónica Martínez, ha llegado a sugerir que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, debería dimitir. En la calle, el anuncio también ha cosechado críticas y, como exponen algunos ciudadanos, a su edad no les gustaría compartir piso.

Benjamín Prado expone que la campaña "deja claro que en el Gobierno hay infiltrados". "No he visto un gol en propia puerta tan claro en mucho tiempo", reflexiona, "parece hecho por la oposición". "No se puede frivolizar con un asunto en el que la clave está en la palabra futuro", indica el escritor.

Para Prado, el vídeo da a entender que "en el futuro la gente, que ha estado trabajando una vida, que ha estado cotizando 50 años, no va a tener dinero ni para tener un techo bajo el que cobijarse". "Frivolizar sobre esto me parece un grave error porque es un drama muy grande", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.