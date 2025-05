Caos en un vuelo Londres-Ibiza: varios turistas británicos montan una fiesta improvisada en el avión

Miedo, tensión, ansiedad... Son algunas de las cosas que sintieron varios pasajeros de un vuelo Londres-Ibiza que se encontraron, de forma improvisada, en una fiesta en el aire organizada por varios turistas británicos ebrios que decidieron utilizar el avión como ubicación de una enorme celebración.

Según varios vídeos difundidos por los pasajeros, se puede ver como varios turistas procedentes del Reino Unido gritaban, ponían música, bailaban y golpeaban los asientos y el suelo del avión en pleno vuelo.

Además, una declaración de un pasajero recogida por el 'Periódico de Ibiza y Formentera' desvela que los turistas ya estaban alcoholizados antes de subirse al avión y, ya en él, se les siguió vendiendo bebidas: "Ya antes de subir la gente estaba bebiendo alcohol y tomando pastillas de medicamentos como ibuprofenos. Subimos al avión, despega y justo cuando está en el aire, la gente empieza a levantarse, chillar, saltar...".

La situación llegó a tal punto que algún pasajero explica que sufrió un ataque de ansiedad debido a la situación: "No tengo miedo a volar porque he volado por todo el mundo, pero me entró un ataque de ansiedad porque era como estar en un pub o en una discoteca en el aire".

Cuando el vuelo aterrizó en Ibiza, varios agentes de la Policía Nacional estaban esperando en el aeropuerto para conocer más detalles de la situación.

Por su parte, la compañía encargada del vuelo, EasyJet, ha asegurado en un comunicado que no toleran "comportamientos conflictivos a bordo" tras lo ocurrido durante el viaje.