Camarero avisa: "No hay perspectivas de que el precio de la vivienda vaya a bajar en los próximos meses"

Camarero analiza en Más Vale Tarde la situación del mercado de la vivienda en España. Con los precios disparados y la demanda en aumento, explica cómo los inversores y compradores extranjeros están influyendo en los costes y la disponibilidad.

José María Camarero analiza en Más Vale Tarde el problema de la vivienda en España. En estos momentos, la compraventa de pisos está disparada y se estima que el precio medio de los inmuebles superará los 1.900 euros por metro cuadrado durante 2025.

El periodista comenta que "hay mucha gente dispuesta a comprar" pisos a pesar de los elevados precios y señala que los españoles no son los únicos que lo hacen.

"Uno de cada cinco viviendas la compran extranjeros", asegura Camarero, independientemente de que sean miembros de la Unión Europea o de fuera. "Son gente que, por lo general, tiene mucho poder adquisitivo, puede venir y elevar el precio de forma que no podemos competir", añade.

Asimismo, explica que ahora la mayoría de los inversores "no se van tanto a la bolsa" como hace unos años, porque "han olido el negocio de la vivienda" y saben que este puede generar más beneficios.

Sobre los elevados precios, Camarero comenta que "no hay perspectiva de que el precio de la vivienda vaya a bajar en los próximos meses, salvo que venga una crisis que nadie quiere".

