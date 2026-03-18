El divertido momento en que a Martínez-Almeida le caga una paloma en la cabeza durante un discurso: "Dicen que da buena suerte"

Los detalles El alcalde de Madrid estaba realizando un discurso con motivo de la inauguración del monumento a los caídos por la libertad de expresión, una obra realizada por el escultor Rafael Canogar para recordar a los periodistas fallecidos en el ejercicio de la profesión.

A veces los imprevistos los carga del diablo. Y este ha sido un ejemplo más de cómo, a veces, las cosas menos inesperadas ocurren justo en los momentos más inoportunos. Mientras el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, estaba pronunciando un discurso en la inauguración del monumento a los caídos por la libertad de expresión, una obra realizada por el escultor Rafael Canogar para recordar a los periodistas fallecidos en el ejercicio de la profesión, le ha cagado una paloma.

"Y no podía pasar otra cosa que una paloma tuviera la feliz ocurrencia en este momento de aterrizar sobre el corte de pelo que me hice ayer", bromeaba y salía al paso, Martínez-Almeida, mientras se limpiaba el 'regalito'.

"Cuando yo digo que el periodismo es una profesión de riesgo... Es que hasta los que no somos periodistas corremos el riesgo, estando con vosotros, de que nos suceda cualquier cosa...", añadía el alcalde celebrando, eso sí, que esto, según dicen, "trae buena suerte".

El alcalde de Madrid ha acudido al acto con la presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, María Rey, y con la concejala de Salamanca, Cayetana Hernández de la Riva. Desde hoy, el bulevar de la calle de Juan Bravo, en Madrid, justo al lado de la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), cuenta con un nuevo monumento donde honrar la memoria de los caídos por la libertad de expresión; una obra realizada por el ya citado escultor Rafael Canogar.

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