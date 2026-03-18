La buena noticia de Iñaki López a los vecinos afectados por las palomas en Madrid tras la cagada a Almeida: "Se solventará en breve"

Más Vale Tarde analiza el divertido momento en el que una paloma se caga en la cabeza de José Luis Martínez-Almeida durante un acto. Iñaki López ironiza recordando las quejas de los vecinos de Delicias por la concentración de estas aves.

Ayer en Más Vale Tarde se informó sobre las quejas del barrio de Delicias, en Madrid, por el gran número de palomas que se concentra en el vecindario, debido a que una de las vecinas les da de comer.

Un asunto que, según Iñaki López, podría "solventarse en breve" después de que el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, haya recibido el impacto de un excremento de paloma mientras inauguraba un monumento.

Almeida se tomaba con humor el momento y ensalzaba lo oportuno del ave a la hora de cagarse "sobre el corte de pelo que me hice ayer". También ironizaba sobre el periodismo como "profesión de riesgo": "Hasta los que no somos periodistas corremos el riesgo de que, estando con vosotros, nos suceda cualquier cosa".

"Lo que es una profesión de riesgo es ser periodista y seguir a Almeida, que es el que va pegando balonazos por ahí", le responde divertida Cristina Pardo.

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