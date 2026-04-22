Ramoncín, sobre el juicio a la 'kitchen': "No se comprende que Cospedal y su exmarido no estén sentados ahí como acusados"

Ignacio del Hierro declaraba hoy en el juicio del 'caso kitchen', donde ha afirmado que presentó a Villarejo a su exmujer, María Dolores de Cospedal, pero luego ha sufrido un ataque de amnesia. La reflexión de Ramoncín, en este vídeo.

Hoy declaraba en el juicio por el 'caso kitchen' Ignacio del Hierro, exmarido de María Dolores de Cospedal. Lo hacía en calidad de testigo, a pesar de que estuvo imputado en la fase de instrucción, para explicar por qué dice Villarejo que le reportaba a él y a su exmujer todos los pormenores de la trama.

Del Hierro ha asegurado que presentó al excomisario Villarejo a Cospedal y organizó una reunión en la sede del PP, pero cuando la abogada del PSOE ha querido indagar más, ha afirmado no recordar nada.

En el momento en el que se encuentra el juicio, y a la espera de cómo se desarrolle, Afra Blanco dice estar "esperando una actuación contundente por parte del Partido Popular, que es todo lo que se le puede exigir".

"Hasta donde yo sé, a un político no le tiene un marido que ejercer de celestina", señala Mayte Alcaraz, que añade: "Los que conocemos a este señor sabemos que se atribuía responsabilidades que no eran suyas".

Ramoncín va un paso más allá y sentencia: "Cualquiera que haga un análisis no comprende que Cospedal y su exmarido no estén sentados ahí como acusados".

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