Alfonso Pérez Medina desvela la reacción del juez del exDAO tras su polémica conferencia: "No va a decir absolutamente nada"

Alfonso Medina explica en Más Vale Tarde que antes de que laSexta publicara la noticia sobre la polémica conferencia del juez Maman, el magistrado fue informado y "no quiere hacer declaraciones".

Continúa la repercusión por las polémicas declaraciones del juez David Maman Benchimol, especializado en violencia contra la mujer y responsable de la instrucción de la denuncia de una subordinada contra el exDAO de la Policía Nacional.

En una conferencia, el magistrado afirmaba que las madres hacen "lavados de coco" a sus hijos para que se separen de su padre, que las mujeres son "enemigas acérrimas de la custodia compartida" o que muchas de ellas "van a la caza de las órdenes de protección".

Alfonso Pérez Medina cuenta en Más Vale Tarde cuál ha sido la reacción del juez Maman ante toda la polémica que han suscitado sus palabras. El responsable de Tribunales de laSexta apunta que Maman fue informado antes de que laSexta diera la noticia y que su respuesta fue "que no va a decir absolutamente nada".

Alfonso señala que se le ha reiterado la petición para que haga alguna valoración sobre este asunto, después de la petición del Ministerio de Igualdad de que se le expediente "y sigue en lo mismo. No quiere hacer valoraciones". "De momento habla con sus escritos y no quiere hacer ningún tipo de manifestación", señala.

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