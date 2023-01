Bianca fue una de las azafatas que sufrieron vejaciones durnate el proceso de selección de una empresa. En Más Vale Tarde, cuenta los detalles de una escena que le generó una "situación de shock", un proceso en el que la reclutadora le levantó el vestido "hasta las bragas" y le miraron la boca.

"Después me dijo que abriera la boca. Me dijo: 'Están rectos, servirán'. Me pregunto para qué servirán. No sé bien qué decir", lamenta Bianca, que responde también a las críticas que ha recibido en las últimas horas tras dar a conocer su denuncia.

"Cada persona reacciona de una manera distinta, yo estaba en una situación de shock. Aunque viera a mis compañeras irse y salir llorando, era tan increíble todo que no daba crédito, no era capaz de creerlo", añade. Sobre el comunicado de la empresa, la azafata afirma sentirse "decepcionada y triste".

Bianca también habla de la primera chica que fue a ese casting, que, pese a salir "llorando" de la entrevista, acabó siendo contratada: "No ha querido hablar ni por activa ni por pasiva. Ella sabe que sucedió así".