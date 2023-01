Miedo y angustia entre las azafatas obligadas a desnudarse durante un proceso de selección que la empresa de oriente medio Meccti organizó el pasado 5 de noviembre en un hotel de Madrid. Durante las entrevistas reclutaban personal de cabina de vuelo para la aerolínea Kuwait Airways.

La Inspección de Trabajo asegura que ya se están investigando los hechos, tras conocerse el testimonio de varias de las candidatas que aquel día acudieron a las entrevistas. En ellas, relatan, el personal de selección las cribó por su físico, con comentarios como "Necesitas adelgazar siete kilos" o "Si te pedimos que comas más, ¿comerías más?". También se las exigió quedarse en ropa interior para observar sus cuerpos, con la excusa de ver si tenían marcas o tatuajes, y las hicieron abrir la boca para mirarles la dentadura.

Ahora, laSexta ha podido conocer más de estos testimonios, en los que las jóvenes aspirantes aseguran que sintieron miedo y angustia. "Las chicas salían con la cara triste y como asustadas", dice Natalia. Un testimonio que confirma María, quien describe la situación como "muy cruel" y asegura que sintió "presión y miedo".

Todas coinciden en lo mismo: se sintieron como animales en un zoo. "Cuando entro, la chica me dice que si me puedo quitar la camisa, que si me la puedo quitar por completo. Y me dijo que si me podía quitar la falda también", cuenta una de las afectadas. Su peso e imagen fueron objeto de crítica.

En declaraciones al eldiario.es aseguran que, por el momento, no van a denunciar. Pero Inspección Laboral ya está investigando el caso y no descartan que pase a manos de la Fiscalía porque, de hecho, este tipo de trato está contemplado como infracción muy grave en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social en nuestro país, tanto por no respetar la intimidad de las candidatas como por tratarse de un proceso de selección con discriminaciones por razón de sexo.