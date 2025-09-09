Benjamín Prado, sobre las protestas de la Vuelta: "La gente está teniendo que tomar el lugar que han dejado abandonado los Gobiernos"

La última etapa de la Vuelta a España se vio interrumpida por una protesta en solidaridad con Gaza. A ocho kilómetros de la meta, un grupo de manifestantes bloqueó la carretera, obligando a neutralizar el recorrido y reavivando el debate político.

La última etapa de la Vuelta a España, disputada entre Poio y Mos-Castro de Herville, terminó antes de lo esperado debido a una protesta que bloqueó la carretera a ocho kilómetros de la meta en contra del genocidio en Gaza.

"Los ciclistas no tienen la culpa", comenta Benjamín Prado al ver las imágenes. El colaborador de Más Vale Tarde, también señaló al dueño de uno de los equipos ciclistas, al que calificó como "bastante sospechoso". "Sylvan Adams, abierto sionista defensor de las políticas más feroces de Netanyahu", apostilla Prado.

En su reflexión, el escritor lamentó la falta de acción política: "Me temo que la gente está teniendo que tomar el lugar que han dejado abandonado los Gobiernos del mundo, siendo absolutamente indiferentes ante el horror de lo que está sucediendo en Gaza. Lo que no hacen los Gobiernos lo hace la gente en las calles", concluyó.