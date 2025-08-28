Benjamín Prado, sobre el debate político por los incendios: "El agua que no usaron en los incendios la usan para lavarse las manos"

El escritor ha cargado contra las argumentaciones de los dirigentes del Partido Popular asegurando que le faltaron medios de Gobierno para combatir los incendios y ha recordado que "son los mismos que decían que mantener el operativo todo el año era un despilfarro".

Benjamín Prado ha cargado contra el Partido Popular por su discurso tras los incendios arremetiendo contra el Gobierno por no proporcionarle los medios suficientes.

Durante el debate de Más Vale Tarde, el escritor ha recordado que son las comunidades autónomas las que tenían la potestad para gestionar la crisis: "No sé si sabemos quién tiene la razón, pero sí sabemos quién tiene las competencias. Eso está absolutamente fuera de toda duda porque está en el reglamento. Han sido todas las comunidades, las gobernadas por el PSOE y muchas más las del Partido Popular, las que no han estado a la altura de las circunstancias".

Por otro lado, ha recordado que las quejas de los 'populares' se unen a los recortes que hicieron en prevención de incendios o en la plantilla de bomberos forestales: "Cuando Feijóo habla de la inacción del Gobierno, hay que recordarle que ha habido 1.200 intervenciones aéreas. No me parece que la palabra inacción lo juzgue. Son los mismos que decían que mantener el operativo de incendios todo el año era un despilfarro o que el gasto en prevención de incendios era una cosa que no se podía tolerar".

"Lo que pasa es que el agua que no usaron para apagar los incendios la usan para lavarse las manos. Siempre la culpa es de otro. En el Covid la culpa era del portavoz de Sanidad, en la DANA de la AEMET y ahora es de Protección Civil", ha concluido Prado.