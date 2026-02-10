Benjamín Prado pide que los artistas de reguetón vocalicen: "No sé por qué hablan en un idioma mezclado con chicle"

El escritor señala que se valoraba el fraseo de los cantantes, es decir, que se les entendiera bien. "Estos chicos no vocalizan bien", afirma Prado, algo que a él le gustaría para poder entender qué dicen y tararearlo.

Este domingo se celebraba en San Francisco la final de la Super Bowl que enfrentó a los New England Patriots y a los Seattle Seahawks. Uno de los momentos más esperados de este evento deportivo es el show de medio tiempo que en esta edición corría a cargo del cantante puertorriqueño Bad Bunny.

"Toda la vida haciendo canciones para Sabina y ahora resulta 'Tití me preguntó si tengo muchas novias' vende dos millones de discos", plantea Iñaki López a Benjamín Prado. "¿Cómo no voy a admirar yo a un tío que es autor de versos tan memorables como 'y sería cabrón que tú me toque' el güiro. Yo veo tu nombre y me salen suspiros'", responde, irónico, el escritor.

Prado expone que antes se valoraba en los cantantes "el fraseo, que se le entendiera bien". "Estos chicos no vocalizan bien, no sé por qué hablan en un idioma mezclado con chicle", afirma, "por lo tanto para hacer un himno, me parece que un himno tiene que ser coreable".

Cristina Pardo señala que para aquellos que no siguen el estilo de música de Bad Bunny, "visualizar que haya letras profundas y reivindicativas nos cuesta". "No sé si con profundas te has pasado", señala Benjamín, "es verdad que la canción protesta puede estar en una guitarra y un cantautor vestido de negro o puede estar en un rap". "A mí me gustaría que vocalizaran", repite, "para entender lo que está diciendo y poderlo tararear".

