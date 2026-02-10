Francia recordará por carta la época fértil para impulsar su "rearme demográfico" y España lo ve desde "una intromisión" a "necesitamos que se animen"

¿Qué han dicho? A quienes ha consultado laSexta creen que no es una buena forma de subir la natalidad en España, pese a ser el segundo país de la Unión Europea con menor tasa.

Francia planea enviar cartas a jóvenes de 29 años para recordarles su época fértil y fomentar un "rearme demográfico". En España, laSexta preguntó a ciudadanos sobre su opinión si el Gobierno hiciera algo similar. Muchos españoles consideran la iniciativa francesa inapropiada, sintiéndola como una intromisión en decisiones personales. Jóvenes españoles mencionan la falta de estabilidad, como la vivienda, para tener hijos. Sin embargo, personas mayores de 30 años valoran positivamente la medida, reconociendo la importancia de la evidencia científica. Algunos creen que el tema es demasiado personal para ser tratado por el gobierno mediante cartas. En general, se considera que no es la mejor manera de aumentar la natalidad en España.

A muchos de los preguntados no les ha sentado nada bien esta iniciativa del gobierno francés. "No lo veo correcto, todos tenemos el derecho a escoger lo que nosotros queramos. Sobre todo si un gobierno te dice lo que tienes que hacer", ha dicho claramente una joven. Mientras, a una señora le parece, directamente, "una intromisión".

Los jóvenes españoles de entre 20 y 30 años creen que falta estabilidad para tener hijos. "Es un poco raro que nos estén incitando a tener hijos cuando no hay nada estable, como la vivienda", ha remarcado otra joven. Para Valentina, de 26 años, resulta "chocante" que el Gobierno envié una carta "recordándote que tienes que pensar en los hijos".

Pero los que ya han superado la barrera de los 30 lo valoran positivamente. "Si la evidencia científica dice eso, veo bien que alerten sobre ello y puedan tomar acción en ello", afirma Rubén, de 36 años. Para Chus, de 63 años, "este país se ve envejecer" y "necesitamos que los jóvenes se animen más a tener familia antes".

Aunque hay quienes creen que es un tema demasiado delicado como para recibir una carta. Este es el caso de Petri, de 53 años, quien señala que este tema "es muy particular y muy personal" y asegura que no se atrevería decirle "ese tipo de cosas" ni a un hijo suyo. "El gobierno más bien no debería meterse, dejar eso en lo privado", apunta otro hombre.

