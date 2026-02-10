Ahora

falta estabilidad

Francia recordará por carta la época fértil para impulsar su "rearme demográfico" y España lo ve desde "una intromisión" a "necesitamos que se animen"

¿Qué han dicho? A quienes ha consultado laSexta creen que no es una buena forma de subir la natalidad en España, pese a ser el segundo país de la Unión Europea con menor tasa.

Tasas más baja de natalidad en la Unión Europea.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Francia va a enviar cartas a los jóvenes de 29 años para recordarles su época fértil e impulsar así lo que llaman su "rearme demográfico". Ante esto, laSexta ha preguntado a los españoles qué les parecería que el Gobierno de España les recordara por carta que su fertilidad tiene fecha de caducidad.

A muchos de los preguntados no les ha sentado nada bien esta iniciativa del gobierno francés. "No lo veo correcto, todos tenemos el derecho a escoger lo que nosotros queramos. Sobre todo si un gobierno te dice lo que tienes que hacer", ha dicho claramente una joven. Mientras, a una señora le parece, directamente, "una intromisión".

Los jóvenes españoles de entre 20 y 30 años creen que falta estabilidad para tener hijos. "Es un poco raro que nos estén incitando a tener hijos cuando no hay nada estable, como la vivienda", ha remarcado otra joven. Para Valentina, de 26 años, resulta "chocante" que el Gobierno envié una carta "recordándote que tienes que pensar en los hijos".

Pero los que ya han superado la barrera de los 30 lo valoran positivamente. "Si la evidencia científica dice eso, veo bien que alerten sobre ello y puedan tomar acción en ello", afirma Rubén, de 36 años. Para Chus, de 63 años, "este país se ve envejecer" y "necesitamos que los jóvenes se animen más a tener familia antes".

Aunque hay quienes creen que es un tema demasiado delicado como para recibir una carta. Este es el caso de Petri, de 53 años, quien señala que este tema "es muy particular y muy personal" y asegura que no se atrevería decirle "ese tipo de cosas" ni a un hijo suyo. "El gobierno más bien no debería meterse, dejar eso en lo privado", apunta otro hombre.

A quienes se ha consultado creen que no es una buena forma de subir la natalidad en España, pese a ser el segundo país de la Unión Europea con menor tasa.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Rufián habla por primera vez tras conocerse su propuesta de aunar a la izquierda: "Me sorprende que sorprenda. Algo hay que hacer, sino nos comen por los pies"
  2. El PP inicia su cortejo a un Vox crecido tras las elecciones en Aragón y que no cede en Extremadura
  3. El Gobierno impulsa una ley contra la privatización sanitaria para dificultar hacer negocio con la salud
  4. Elisa Mouliáa estalla contra la Fiscalía: "¿Con la ley del 'solo sí es sí' y el caso Rubiales me van a archivar a mí? ¡No hay vergüenza!"
  5. El Gobierno aprueba poder topar precios en situaciones de emergencia para evitar abusos contra los consumidores
  6. Thomas Wolter y Eleisa Aparico, la pareja que se dio el 'sí, quiero' durante el espectáculo de Bad Bunny en la Super Bowl