Migrantes haciendo de 'mulas' y un beneficio millonario: cae una red de narcotráfico que enviaba droga de España a Islandia

La Policía Nacional, en colaboración con autoridades de Islandia y Lituania, y bajo la coordinación de Europol y Eurojust, desarticuló una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de cocaína y drogas sintéticas hacia Islandia. Utilizaban "correos humanos" que transportaban drogas ocultas en equipajes o ingeridas en cápsulas. La investigación comenzó en febrero de 2025 tras la detención de dos españoles en Islandia con cocaína líquida. La red, liderada por un ruso en Lituania, explotaba a personas vulnerables como "mulas". La operación culminó con 34 detenciones y la incautación de más de 100 kilos de cocaína y otras drogas. La organización blanqueó más de cuatro millones de euros mediante propiedades en Lituania.

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con las autoridades de Islandia y Lituania, bajo la coordinación de Europol y Eurojust, han desarticulado una organización criminal de carácter transnacional dedicada a la exportación de cocaína y drogas sintéticas a Islandia. Utilizaban para ello "correos humanos" que transportaban la sustancia estupefaciente oculta en equipajes facturados o ingerida en forma de cápsulas en vuelos comerciales.

En total ha sido detenidas 34 personas en España, Lituania, Islandia, Bélgica y Dinamarca. Según informó este martes la Policía Nacional en un comunicado, la investigación se inició en febrero de 2025, cuando las autoridades policiales islandesas informaron a la Policía Nacional de la detención de dos ciudadanos españoles en el aeropuerto de Keflavík.

Los arrestados transportaban en su equipaje ocho botellas de ron, que contenían un total de 8.400 mililitros de base de cocaína líquida. La procedencia inicial era España, concretamente el Puesto Fronterizo de Bilbao. Tras esto, los agentes constataron la existencia de una organización criminal transnacional integrada por ciudadanos de diversas nacionalidades y liderada por un ciudadano ruso afincado en Lituania, considerado un "objetivo de alto valor" por Europol.

Así, a raíz de las primeras investigaciones se solicitó apoyo operativo a la Brigada Central de Estupefacientes (Udyco) para la localización e identificación de posibles integrantes de la organización que pudieran encontrarse en España. Esta acción explican, "se implementó considerando la habitualidad con la que el líder de la red se desplazaba a ciudades españolas como Barcelona, Gijón, Vigo y Viveiro (Lugo)". Desde entonces, explican, se produjeron diversas aprehensiones de cocaína en Islandia, transportada tanto en equipajes facturados como, en algunos casos, oculta en el interior del cuerpo de los "correos", quienes eran detenidos en el mismo momento de la incautación.

Gracias al análisis del perfil de los detenidos, los investigadores confirmaron que los dirigentes del entramado criminal "se servían de personas en situación de especial vulnerabilidad económica y social, seleccionando individuos sin recursos, con entornos familiares desestructurados y carentes de estabilidad social". La organización se aprovechaba de este contexto para instrumentalizarlos como 'mulas', ofreciéndoles a cambio "una compensación económica mínima y claramente desproporcionada en relación con el riesgo asumido", detallan.

La Policía Nacional también pone de relieve que, gracias a la colaboración de los Puestos Fronterizos de Bilbao y Las Palmas, se logró identificar a una de las personas responsables de acompañar a las 'mulas' hasta el aeropuerto, la cual supervisaba tanto la facturación del equipaje como el embarque en los vuelos correspondientes. Asimismo, se pudo alertar a las autoridades de Islandia y Lituania sobre sus desplazamientos, lo que permitió la incautación de la droga y la detención de los "correos" en su destino.

Así, tras más de un año de investigación, el pasado 4 de febrero se llevó a cabo "la explotación operativa simultánea" en varios países de la Unión Europea. Durante la operación se realizaron 41 registros, en los que se intervinieron numerosos terminales telefónicos e informáticos "de gran interés", dinero en efectivo, monederos de criptomonedas y útiles para la fabricación de dobles fondos en maletas.

La red obtuvo beneficios superiores a los cuatro millones de euros gracias a la venta de drogas desde sudamérica, los cuales fueron blanqueados mediante la adquisición de propiedades y otros bienes inmobiliarios en Lituania.

En total, desde el inicio de la investigación, se han incautado más de 100 kilogramos de cocaína, 5.100 pastillas de MDMA y alrededor de un kilogramo de ketamina y metanfetamina. Al mismo tiempo, han sido detenidas 34 personas: 20 en Islandia, 7 en Lituania, 4 en España, 2 en Bélgica y 1 en Dinamarca. Entre los detenidos, 15 ciudadanos españoles permanecen actualmente en prisión en Islandia.

