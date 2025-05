Benjamín Prado: "No hablamos de si Israel canta bien o mal, sino de si puede participar un país que está cometiendo un genocidio"

"¿De verdad puede calificarse de debate estéril una invasión que lleva 62.000 muertos?", responde Benjamín Prado al PP en este vídeo donde asegura que el "Gobierno asesino" de Netanyahu no puede participar en Eurovisión.

Continúa coleando la polémica con Israel en Eurovisión. La UER asegura que no multará a RTVE por su mensaje pidiendo paz y justicia para Palestina, pero responde a la petición de Pedro Sánchez de expulsar a Israel asegurando que la UER la conforman radios y televisiones, no Gobiernos.

Mientras tanto, Feijóo asegura que Eurovisión es "el nuevo Franco" del Gobierno y Miguel Tellado habla de "teorías conspiranoicas" y "polémicas estériles".

Benjamín Prado reacciona rotundo en el vídeo sobre estas líneas: "¿De verdad puede calificarse de debate estéril una invasión que lleva 62.000 muertos?", afirma el poeta, que asegura que "de lo que se está hablando no es de si Israel canta bien o mal, sino de si puede participar un país que está cometiendo un genocidio".

Benjamín aclara que no habla de todo Israel, sino del Gobierno de Benjamin Netanyahu, que "es un Gobierno asesino perseguido por la Corte Penal Internacional".

También recuerda que Israel ha ganado cuatro veces Eurovisión y con artistas progresistas. Por ello, no pone en cuestión la participación de Israel, sino del Israel de Netanyahu. "62.000 muertos no se puede calificar de debate estéril, me parece una canallada", sentencia.