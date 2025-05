Sánchez pide la expulsión de Israel de Eurovisión mientras el PP lo defiende pese a su matanza en Gaza

Eurovisión ha generado un intenso debate político debido a la participación de Israel en el certamen, mientras lleva a cabo una ofensiva en Gaza que deja más de 53.000 muertos desde octubre de 2023. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que Israel no debería participar, al igual que Rusia fue excluida tras invadir Ucrania. Sánchez ha destacado la importancia de mantener un compromiso constante con la legalidad internacional y los derechos humanos. Desde el PP, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida han criticado a RTVE por emitir un mensaje de paz para Palestina antes del concurso. La controversia ha aumentado porque España otorgó 12 puntos a Israel, que acabó quedando segundo en Eurovisión.

Eurovisión ha irrumpido de lleno en el debate político. En concreto, la participación de Israelen el certamen mientras lleva a cabo una auténtica masacre en la Franja de Gaza, donde está recrudeciendo su ofensiva tras matar a más de 53.000 personas desde el 7 de octubre de 2023. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aseverado este lunes que no debería participar, igual que no lo hace Rusia desde que invadió Ucrania. "Lo que no podemos permitir son dobles estándares en la cultura", ha aseverado.

Lo ha hecho en un acto sobre el sector cultural en el que ha reivindicado a quienes "usan la cultura para defender valores que se pueden estar poniendo en cuestión" o pedir "que cese la guerra, ya sea en Ucrania o también en Gaza, en Palestina".

"El compromiso de España con la legalidad internacional y con los derechos humanos debe ser constante y debe ser coherente, también desde Europa", ha incidido Sánchez, que ha hecho hincapié en que "nadie se llevó las manos a la cabeza" cuando a Rusia "se le exigió la salida de competiciones internacionales" y no participar en Eurovisión tras invadir el país vecino en 2022. Acto seguido, ha enviado "un abrazo solidario para el pueblo de Ucrania y el pueblo de Palestina, que están viviendo la sinrazón de la guerra".

Unas palabras del jefe del Ejecutivo que llegan después de que el sábado, antes de la emisión del concurso, 'RTVE' emitiera un mensaje pidiendo la paz y la defensa de los derechos humanos para Palestina. Algo que no ha gustado nada a la oposición, que defiende a Tel Aviv pese a la matanza que está perpetrando en el enclave palestino.

La primera en criticar ese mensaje de 'RTVE' fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que el mismo sábado tachó de "numerito" la actuación de la cadena pública con respecto a Israel. "Ya nos gustaría ver a los del numerito de Eurovisión RTVE con Israel decir algo del terrorismo, o de la ejecución o encarcelación a homosexuales en países musulmanes", criticó en sus redes sociales.

"RTVE en esta gala es, de lejos, la más secuestrada por la politización bochornosa de todo lo público en manos de su gobierno. Síntoma de debilidad y decadencia, de régimen", añadía la dirigente 'popular'. Este lunes, ha sido el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, quien ha calificado "lamentabilísimo tachar de genocida al Estado de Israel", después de asegurar que a la izquierda "le molesta que los españoles piensen de forma diferente".

Controversia por el televoto

Se refería a los 12 puntos que España otorgó a la representante israelí en el concurso. Aunque Austria se hizo con la victoria en Eurovisión, Israel quedó en segunda posición y fue el país más beneficiado por el televoto, con 297 puntos del público. En España, de hecho, recibió la máxima puntuación. Algo que Israel ha entendido como un castigo al Gobierno español y a 'RTVE', que va a solicitar una auditoría a la Unión Europea de Radiodifusión.

Antes de que empezara la emisión del concurso, 'TVE' emitió un rótulo con el siguiente mensaje: "Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina". Más lejos fue la televisión de Bélgica, que decidió no emitir la actuación de Israel en señal de protesta, mostrando en su lugar un mensaje que condenaba las violaciones de derechos humanos de Israel y sus ataques a la libertad de prensa.

Mientras la representante israelí actuaba sobre el escenario en Basilea y Europa lo permitía, Israel masacraba a 158 personas más en cuestión de 24 horas. Este lunes, su ejército ha anunciado un "ataque sin precedentes" en Jan Yunis, mientras Benjamin Netanyahu insiste en que tomarán el control de toda la Franja de Gaza.