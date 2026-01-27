Benjamín Prado, sobre los españoles que creen en extraterrestres: "Si hay quien cree en Dios, por qué no van a existir los marcianos"

Un estudio determina, entre otras cosas, qué porcentaje de los españoles cree que el cambio climático es falso, que la tierra es plana o que las vacunas pueden causar autismo.

Un estudio detalla qué porcentaje de los españoles piensa que la tierra es plana, que los extraterrestres están entre nosotros o niegan el cambio climático. Por ejemplo, 2 de cada 10 españoles creen que la llegada a la luna es falsa, mientras que un 28% de la población cree que los extraterrestres han llegado a la tierra. Christian Calcerrada ha salido a la calle para preguntar a la gente por estas cuestiones.

Una señora expone que ella no cree que los marcianos estén en la tierra, mientras que otra chica señala que quizá los extraterrestres "somos nosotros". Un chico, por su parte, no quiere responder si cree que la tierra es plana ya que conoce a gente terraplanista.

Una chica, sobre la llegada del hombre a la luna, afirma que no entiende por qué no se ha vuelto al satélite. "Igual nunca fueron", señala, "¿por qué no fueron a otros planetas ahora que tenemos mucha más tecnología?". Sobre la realidad del cambio climático, una mujer señala que es algo que se ve. "Soy de Asturias, no llueve ni la cuarta parte que llovía antes", afirma.

Juande Colmenero afirma que él está cansado de ver marcianos todos los días "en el mundo de la película". Raquel Ejerique, por su parte, considera que no es tan extraño que la gente crea en este tipo de teorías ya que, actualmente, es muy fácil encontrar gente que las defiende.

Beatriz de Vicente, por su parte, cree que no tienen argumentos para defender esas teorías. Benjamín Prado señala que entre el 23 y el 44% de los españoles creen en Dios. "¿Si existe Dios por qué no van a existir los marcianos?", plantea.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.