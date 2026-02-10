Benjamín Prado, sobre el auge de Vox: "El PP pierde y Abascal ha encontrado el trabajo de su vida: cuanto menos hace, más gana"

El escritor asegura en Más Vale Tarde que el principal factor de la subida de la ultraderecha es la incapacidad del Partido Popular para frenarles.

El PP está en una situación cada vez más incómoda. Tras una convocatoria electoral en Extremadura que puso a María Guardiola contra las cuerdas en la formación de Gobierno, la historia se repite en Aragón con un Jorge Azcón que pretendía librarse de Vox y, tras perder dos escaños, tendrá una dependencia mayor de la ultraderecha, que sigue creciendo elección tras elección.

Este mal resultado de los 'populares' llegó tras un cierre de campaña que estuvo marcado por la actuación de los cantantes de extrema derecha 'Los Meconios' y la presencia del agitador ultra Vito Quiles.

Benjamín Prado asegura en Más Vale Tarde que estas dos elecciones marcan una tendencia, puesto que el partido de Alberto Núñez Feijóo "va perdiendo y dándole a Vox victoria a victoria".

"Abascal ha encontrado el trabajo de su vida: cuando menos hace, más gana", ha bromeado el escritor sobre la incapacidad del PP para contener a la ultraderecha para concluir.

