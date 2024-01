Ya se conoce la sentencia del juicio a Arantxa Sánchez Vicario y su exmarido por alzamiento de bienes. Mientras la tenista ha pactado con la Fiscalía y se libra de la cárcel, a pesar de ser condenada a dos años de prisión, su exmarido, Josep Santacana, ha sido condenado a tres años y tres meses.

Sánchez Vicario aseguró durante el juicio no tener conocimiento de los movimientos de su patrimonio, lo que, según la sentencia, el juez considera "absolutamente creíble". En el caso de Santacana, la abogada Beatriz de Vicente comenta en el vídeo sobre estas líneas que "me sorprende mucho que el compañero no haya llegado a un acuerdo".

Beatriz de Vicente compara el caso de la campeona en Roland Garros con el de la infanta Cristina y menciona lo que en derecho se conoce como "la teoría de la ignorancia deliberada": "'No tenía ni idea de que metían 3.000 euros en mi cuenta', pero usted estaba obligada a saberlo", explica la abogada, que también menciona el caso de la esposa de Luis Bárcenas y sentencia: "Somos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda".