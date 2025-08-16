La esperada reunión entre Trump y Putin, entre intercambios de mensajes y apretones de manos: "La próxima vez, en Moscú"

Los detalles El republicano dijo que la reunión de más de tres horas con Putin y su delegación en la base de Elmendorf-Richardson, Alaska, fue "extremadamente productiva", pero que "no se llegó" a la meta.

El esperado encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin se celebró en una base militar de Alaska, pero no logró resolver el conflicto en Ucrania. Trump calificó la reunión de más de tres horas como "extremadamente productiva", aunque admitió que no se alcanzó un acuerdo final. Ambos líderes coincidieron en que el ambiente fue constructivo y expresaron optimismo sobre futuras resoluciones. Putin destacó la necesidad de eliminar las causas profundas de la crisis ucraniana y subrayó su interés en poner fin al conflicto. Tras la cumbre, Trump se comunicó con Volodímir Zelenski, acordando reunirse próximamente en la Casa Blanca.

El encuentro más esperado de los últimos días tuvo lugar este viernes, en una base militar de Alaska y con un gran apretón de manos incluido. Los ojos de todo el mundo esperaban con ansias una resolución por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su homólogo ruso, Vladimir Putin, en cuanto al fin de la guerra de Ucrania. Sin embargo, el acuerdo no se fraguó.

El republicano dijo que la reunión de más de tres horas con Putin y su delegación en la base de Elmendorf-Richardson fue "extremadamente productiva", pero que "no se llegó" a la meta. "Muchos puntos se acordaron. Solo hay algunos pocos que se quedaron (sin resolver)", explicó.

"Algunos no son significativos. Uno es probablemente el más significativo, pero tenemos una buena oportunidad de llegar a resolverlos. No hemos llegado allí, pero tenemos una buena oportunidad de lograrlo", indicó Trump.

Por su parte, el líder ruso vivió un "ambiente constructivo y de respeto mutuo": "Las conversaciones han sido muy exhaustivas y fructíferas". Algo en lo que coincidió con el americano, quien también definió su encuentro como "productivo".

"Para que la solución ucraniana sea sostenible y duradera, deben eliminarse todas las causas profundas de la crisis. Nuestro país está sinceramente interesado en poner fin a esto", reveló Putin. Mientras, regalaba los oídos de su gran amigo y señalaba que "con Trump no hubiera habido guerra".

Asimismo, el republicano expresba su deseo por volver a ver a Putin: "Nos vemos muy pronto, probablemente nos volvamos a ver. Muchas gracias, Vladimir. Y mientras, el ruso invitaba al líder americano a su propio país: "La próxima vez en Moscú". "¡Oh, eso es interesante... Me van a criticar un poco, pero... creo que podría pasar. Muchas gracias, Vladimir. Y gracias a todos", sentenció Trump. Justo después de su encuentro, Trump asegura que Putin le habría expresado su deseo de poner fin a la guerra.

Una vez finalizada la cumbre, el magnate y examigo de Elon Musk, se puso en contacto con Volodímir Zelenski y después de una hora y media de conversación, quedaron en reunirse el próximo lunes en la Casa Blanca, convirtiéndose así en otro de los encuentros más esperados de los últimos meses.