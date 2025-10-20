Iñaki López, sobre la eficacia de los ladrones del Louvre: "Solo les falto llevarse las joyas puestas para salir"

Iñaki López analiza en este vídeo las imágenes virales del robo en el Museo del Louvre, donde cuatro ladrones se llevaron siete joyas de la emperatriz Eugenia de Montijo. El presentador destacó la perfección del golpe y la confusión de la policía.

Iñaki López sigue sin asimilar las imágenes virales del robo en el Museo del Louvre, donde cuatro ladrones se llevaron siete joyas que pertenecieron a la Emperatriz Eugenia de Montijo. "Lo hicieron tan bien que solo les faltó llevarse las joyas puestas para salir por la mismísima puerta del Louvre después de un atraco tan perfecto", comenta el presentador.

"Me llama mucho la atención lo bien ejecutado que está este plan y el éxito que ha tenido, lo fácil que ha resultado", añade Iñaki, antes de hacerle una pequeña consulta a David Ruiz, experto en seguridad en museos, sobre el robo.

"Pero me llama más la atención el hecho de que 24 horas después la Policía francesa siga en jaque, ni una pista, ni un indicio, nada, y les han robado las joyas de la corona", comenta el presentador.

Según el experto, la Policía francesa "no tiene ahora por dónde hilar, no tiene pistas", más allá de los vídeos que registraron el golpe. La investigación sigue abierta y el robo continúa sorprendiendo por su precisión y audacia.

