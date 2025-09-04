Tania Sánchez responde a los bulos machistas de las jornadas de Vox: "Se juzga a los hombres que usan su pene contra las mujeres"

La Cámara Baja ha acogido unas jornadas, organizadas por Vox, en las que, entre otras cosas, se ha negado la violencia machista y se han proferido burlas contra el colectivo trans.

Este jueves el Congreso de los Diputados ha acogido unas jornadas Ideología de género y denuncias falsas en España, organizadas por Vox. En este evento, un grupo de "supuestos expertos", como señala Iñaki López, han negado "el terrorismo machista".

El vicepresidente de la Asociación Nacional de Ayuda a las Víctimas por Violencia Doméstica (ANAVID), Jesús Muñoz, ha afirmado que en España se juzga a los hombres "solamente por tener pene". Entre los invitados también estaba el exmagistrado del Tribunal Supremo, Francisco Javier Borrego, que, se ha burlado de las personas trans. "Me llamo Francisca Javier y soy mujer, y no me lo discutan que me los llevo por delito de odio a un tribunal", ha añadido.

"En este país se juzga a los hombres que usan su pene contra las mujeres en agresiones sexuales", afirma, tajante, Tanía Sanchez, ante las afirmaciones de Muñoz. La analista afirma que, el problema, es que hay hombres "que consideran que pueden utilizar el cuerpo de las mujeres, y a las mujeres, a su antojo".

Sánchez considera que esto debe expresarse "con claridad". "Esto lo estamos viendo en directo en el Congreso porque lo ha registrado el partido Vox y porque el Partido Popular lo ha permitido", concluye.