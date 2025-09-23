Afra Blanco, sobre el caso del novio de Ayuso: "Tenemos a un empresario que sin invertir ni un euro en sus empresas, se lo ha llevado calentito"

La sindicalista Afra Blanco reacciona a la decisión de la jueza de abrir juicio oral a González Amador, pareja de Ayuso, por un delito contra la Hacienda pública, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal.

La jueza del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha abierto juicio oral contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por un delito contra la Hacienda pública, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal.

Un día después, la propia Ayuso, al ser preguntada por esto, ha echado balones fuera y ha acusado a Pedro Sánchez de usar el caso de su novio para "tapar sus escándalos". Su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, ha atacado directamente a la jueza.

"Tenemos al primer empresario de España que, sin tener a un solo contratado ni invertir ni un solo euro en sus empresas, pero sí teniendo coches de alta gama, se lo ha llevado calentito y se ha forrado", afirma la sindicalista Afra Blanco, haciendo referencia al propio González Amador.

Es por ello, sostiene Blanco, que Ayuso, cuyo futuro sí está ligado al futuro judicial de González Amador, haría bien en decir que "no era una multa ni una inspección". En el vídeo podemos ver al completo su valoración.