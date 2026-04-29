Bea de Vicente explica que las cámaras de la cafetería serán "importantísimas" para demostrar posibles "coacciones" de Vito Quiles a Begoña Gómez

La abogada señala que preguntar "de forma insistente" en qué situación está una persona "no es delictivo", pero impedir la salida de un lugar podría implicar un delito de "coacciones".

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, planea denunciar a Vito Quiles por agresión tras un incidente en el que él supuestamente le impidió salir de un local privado. Quiles publicó un vídeo en redes sociales mostrando el momento en que abordó a Gómez cuando iba a entrar en una cafetería con amigas. Según Gómez, dentro del local, Quiles no le permitía salir. El recinto cuenta con cámaras que podrían ser clave si el caso se judicializa. La abogada Bea de Vicente destacó que, aunque preguntar insistentemente no es delito, impedir la salida podría considerarse coacción.

Begoña Gómez va a interponer una denuncia por agresión contra Vito Quiles al haberle impedido salir del local privado. El polémico agitador ha subido a redes sociales un vídeo en el que se ve cómo la aborda en una cafetería donde estaba con unas amigas. Según el relato de la esposa del presidente del Gobierno, estando dentro del local, él no le dejaba salir.

Como ha informado Más Vale Tarde, el recinto cuenta con cámaras en el interior y, según ha explicado Bea de Vicente, van a ser "importantísimas" si el caso finalmente se judicializa.

"Hay dos actos, uno dentro del local y otro fuera. En ambos, Begoña tiene una actitud pasiva y lo único que podría ser es víctima. Para demostrar que ella ha sido víctima de una situación de acoso o de coacción, esas cámaras van a ser importantísimas aunque no tuvieran voz", ha comentado la abogada.

De Vicente ha apuntado que preguntar "de forma insistente" en qué situación está "no es delictivo", pero impedir la salida de un lugar podrían ser "coacciones".

"Que yo quiera salir de un lugar y no me dejas, si fuera mucho tiempo, sería una detención ilegal. Como es algo momentáneo, es coactivo. Es impedir a otro lo que la ley no le prohíbe: yo quiero salir y usted no me deja", ha sentenciado.

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