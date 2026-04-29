Un testigo confirma en exclusiva a Más Vale Tarde que Vito Quiles estaba dentro del local en el que comía Begoña Gómez

MVT entrevista a un testigo de la nueva polémica protagonizada por el agitador ultra Vito Quiles, que ha subido a redes sociales un vídeo en el que aborda a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Vito Quiles, conocido agitador ultra, ha generado polémica al publicar un vídeo en redes sociales donde aborda a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En el programa Más Vale Tarde, un testigo llamado Juan Manuel relató que Quiles ya estaba en el restaurante cuando él llegó para almorzar. Según Juan Manuel, Quiles y las acompañantes de Gómez intercambiaron palabras en tono irónico, sugiriendo que parecían amigos. El vídeo muestra a Quiles persiguiendo a Gómez y a sus acompañantes intentando que dejara de grabar, mientras Quiles se refiere a ellas despectivamente como "charos".

Nueva polémica protagonizada por el agitador ultra Vito Quiles. En esta ocasión, por publicar en redes sociales un vídeo en el que aborda a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En Más Vale Tarde han entrevistado en exclusiva a un testigo de lo ocurrido. Según ha confirmado, Quiles estaba dentro del local, de un restaurante, en el que comía Begoña Gómez junto a unas amigas.

El testigo, Juan Manuel, se había trasladado hasta el restaurante para comer este miércoles. Cuando ha llegado, se ha cruzado con Vito Quiles "un par de veces". "Una cuando he entrado, otra cuando he salido y otra cuando este señor se ha marchado", ha contado a los micrófonos de MVT.

Además, ha podido confirmar que, a su llegada, el agitador ultra ya estaba dentro. "Cuando yo he llegado, estaba dentro del restaurante". Y claro, Juan Manuel no se esperaba ni lo ocurrido ni ver también a Begoña Gómez. "No, no, no, no. Yo estaba con los amigos y he sido completamente ignorante del tema".

Pero se ha encontrado con lo siguiente: "Entre este señor y las dos señoras o señoritas que estaban ahí en la mesa", ha relatado, "se han dedicado buenos piropos y, bueno, pues ahora han quedado como amigos y para tomar un café", ha añadido con ironía. Y ha continuado contando lo que ha presenciado: "Luego este señor se ha ido para acá y para allá. Se han seguido diciendo cosas en voz alta y ya no sé, yo ya me metí en el restaurante y ya no sé más".

Y ha confirmado, un detalle: que Vito Quiles estaba dentro del restaurante cuando él ha llegado al mismo. "Sí, sí. Cuando he llegado; yo estaba dentro y me he cruzado con él. Claro, como es una cara conocida... lo he visto, digo: 'Este señor lo conozco' y ya, en seguida, lo he asociado".

Hay que recordar que Vito Quiles ha publicado este miércoles un vídeo editado en sus redes sociales en el que se ve cómo persigue a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, que se encontraba en una cafetería con unas amigas.

En el vídeo, además de la continua persecución a Begoña Gómez, se puede ver cómo las dos acompañantes de la esposa del presidente intentan que Quiles deje de grabar mientras este se refiere a ellas como "charos".

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