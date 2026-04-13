Bea de Vicente, sobre el asesinato de Francisca Cadenas: "Con todos los indicios, pudo estar horas viva y a merced de los hermanos"

Bea de Vicente analiza en este vídeo la declaración de la familia de Francisca Cadenas ante el juez y las intenciones de su abogada de atribuir el crimen a los dos hermanos. Una opción que ella ve "más que posible" con los indicios existentes.

Hoy declaraban en el juzgado los familiares de Francisca Cadenas, que han hablado de nerviosismo en los hermanos mientras se buscaba a la vecina de Hornachos y han relatado cómo escucharon ruidos de martillo y cincel en la casa de sus vecinos acusados del crimen.

La abogada de la familia defiende que ambos hermanos participaron en el asesinato. Bea de Vicente apunta que en este caso "hay muchos elementos que van a poder deducirse por indicios", con el caso de Diana Quer, cuando "se condenó por agresión sexual aunque el cuerpo no permitía establecerlo como tal".

En el caso de Francisca, la abogada señala que "con todos los indicios que hay y la reconstrucción de los hijos, Francisca Cadenas pudo estar horas viva y a merced de los dos hermanos".

Respecto a si a nivel judicial es posible atribuir el crimen a ambos, Bea recuerda los mensajes mensajes entre ellos con "comentarios soeces" sobre la víctima "que un encubridor no haría". Esto, sumado a las conclusiones de la autopsia y la declaración del hijo de Francisca, hace que sea "más que posible" que se juzgue a ambos como responsables.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.