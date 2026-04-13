La "corazonada" de uno de los hijos de Francisca Cadenas la noche de la desaparición: "Se escuchaba un ruido de martillo y cincel alucinante"

Los detalles La familia de Francisca Cadenas ha declarado ante el Juzgado de Instrucción de Villafranca de los Barros como testigos.

La familia de Francisca Cadenas, desaparecida en 2017 en Hornachos y cuyos restos se hallaron en marzo, ha testificado ante el Juzgado de Villafranca de los Barros. Sus hijos y viudo creen que los hermanos detenidos, Juli y Lolo, están implicados y pedirán prisión permanente revisable si se confirma el móvil sexual. José Antonio Meneses, hijo de Francisca, relató a la prensa la sospecha que tuvo sobre sus vecinos la noche de la desaparición. La abogada de la familia, Verónica Guerrero, ha criticado la difusión de información errónea y sensacionalista, pidiendo respeto y rigor a los medios. La familia ha enfatizado la necesidad de proteger la memoria y dignidad de Francisca, exigiendo un compromiso ético por parte de los periodistas.

La familia de Francisca Cadenas, que desapareció en Hornachos (Badajoz) en 2017 y cuyos restos fueron hallados en casa de unos vecinos el pasado marzo, ha declarado este lunes ante el Juzgado de Instrucción de Villafranca de los Barros como testigos de los hechos.

Han tenido que testificar los hijos de la víctima y su viudo, que consideran que los dos hermanos detenidos (el Juli y Lolo) participaron en el crimen. Además, pedirán prisión permanente revisable de confirmarse el móvil sexual.

La comparecencia se ha celebrado a puerta cerrada, pero a la salida, José Antonio Meneses, uno de los hijos de Francisca, se ha dirigido a la prensa y ha contado la "corazonada" que sintió la noche de la desaparición de su madre y su sospecha sobre sus vecinos.

Según ha explicado, se paró cerca de la casa de Juli y Lolo para intentar escuchar qué ocurría en su interior. "Esa corazonada que tuve inicialmente me llevó a pararme a escuchar en esa casa. Respecto al tema de los ruidos, se escuchaba un ruido de martillo y cincel alucinante, unos ruidos fortísimos", ha explicado.

Además de los golpes, ha afirmado que oyó a una persona con una "respiración superelevada, andando de un lado para otro, con muchísima intensidad y con muchísimo nerviosismo". Según Meneses, cuando llamó a la puerta, la intensidad de esa respiración descendió y el sospechoso tardó un tiempo en abrir.

Entonces le abrió Julián (Juli), que estaba "sudoroso" y, según este relato, intentó "obstaculizar" su visión del interior de la casa con su cuerpo.

Piden evitar el sensacionalismo

También ha hablado la abogada de la familia, Verónica Guerrero, que ha advertido a los medios de que "se están publicando cosas que no son verdad", algo que les preocupa. "Hablar de ciertos datos de una autopsia sacados de lugar, interpretados de una forma increíble... Creemos que es momento para abordarlo", ha expresado.

La familia ha leído entonces una declaración escrita, en la que ha agradecido "la atención a los profesionales que informan con respeto y rigor", pero ha subrayado que "no podemos guardar silencio ante informaciones que traspasan la verdad" con "datos e imágenes difundidos sin consideración, provocando un sufrimiento injusto".

"Mi madre ha sido víctima de un crimen que la ha dejado sin derecho a honor ni intimidad. Por ser víctima, no es un cebo en la batalla de las exclusivas y audiencias. No podemos vulnerar su imagen", ha clamado su hijo, Javier Meneses.

Por su parte, José Antonio ha vuelto a tomar la palabra y ha reclamado un "compromiso ético" por parte de los medios y sus profesionales. "Nuestra madre ya no se puede defender y no la queremos reducir a la circunstancia de su muerte", ha espetado.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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