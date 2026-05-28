Edu Galán, sobre Emiliano García-Page: "Ese antisanchismo perjudica a su propio partido"

El presidente de Castilla-La Mancha ha vuelto a pedir elecciones anticipadas y, además, lo ha hecho haciendo referencia a las saunas del suegro de Pedro Sánchez.

Emiliano García-Page ha vuelto a insistir en la necesidad de convocar elecciones anticipadas y lo ha hecho aludiendo a las "saunas", el negocio del suegro de Pedro Sánchez. Como indica Iñaki López, esto parece "un recadito directo" hacia el presidente del Gobierno.

"Creo que es, probablemente, innecesario", señala Chema Crespo, "creo que Emiliano García-Page sabe ganar elecciones en un territorio complicado y, por lo tanto, tiene todo el respeto de cómo optimizar sus posibilidades y de como rebelarse frente a lo que él cree que puede interferir en sus posibilidades de éxito electoral".

López destaca que ese tipo de referencias solo las habían usado Partido Popular y Vox. Pilar Gómez, por su parte, cree que el presidente de Castilla-La Mancha ha recurrido a esa referencia "después de que el presidente del Gobierno hiciera una mofa en el Vaticano de García-Page".

La periodista considera que García-Page está en su derecho de trasladar la preocupación que existe entre muchos alcaldes "de que si no se convocan elecciones generales antes pueden perder muchos gobiernos, solo hay que ver los resultados electorales". "Sánchez hace esa broma y el otro se la devuelve", indica.

Edu Galán afirma que el antisanchismo dentro del PSOE "hace perder la brújula a la gente". "De pronto entran en unos discursos donde, precisamente, ese antisanchismo perjudica a su propio partido", concluye, "no saben distinguir la fuerza del golpe y, encima, les acopla un discurso aplaudido por Vox y el PP".

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