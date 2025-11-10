Bea de Vicente analiza la concentración neonazi de Madrid: "Hay una delgada línea entre la libertad de expresión y el delito

"La Ley de memoria democrática de 2022 sanciona hasta con 150.000 euros determinados actos públicos que enaltezcan la dictadura", comenta Bea de Vicente tras ver las imágenes de la concentración neonazi.

Durante el pasado fin de semana, Madrid fue escenario de una concentración neonazi. Las calles de la capital se vieron envueltas en cánticos fascistas y disturbios, con varios contenedores incendiados. La intervención de la Policía Nacional terminó con tres personas detenidas.

Desde Más Vale Tarde, la abogada, Bea de Vicente, habla de la situación que se vivió en Madrid desde el "plano jurídico". La colaboradora pone especial atención a "la delgada línea entre libertada de expresión y la infracción del delito".

La delgada línea entre la libertad de expresión y la libertada ideológica, podemos no estar de acuerdo con determinadas posturas, pero tienen derecho a la reunión. ¿Y dónde está la delgada línea entre eso y la infracción y el delito? Veo que están bien instruidos", señala la letrada.

Bea de Vicente señala que todos los participantes están bien aconsejados legalmente y saben hasta donde pueden llegar con sus comportamientos. "La Ley de memoria democrática de 2022 sanciona hasta con 150.000 euros determinados actos públicos que enaltezcan la dictadura. No he oído aquí nada que pudieran encajar en esa infracción", comenta la colaboradora de Más Vale Tarde.

