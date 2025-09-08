Baltasar Garzón sale en defensa del fiscal general: "Se está cuestionando su posición de forma injusta; hizo lo que debía en la apertura del Año Judicial"

El exmagistrado ha defendido que el planteamiento que hizo García Ortiz en la apertura del Año Judicial "fue muy honesto e hizo lo que tenía que hacer, que es rendir cuentas a los ciudadanos".

Baltasar Garzón ha salido en defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en Más Vale Tarde, señalado que "se está cuestionando desde hace tiempo su posición de forma injusta" desde su "punto de vista". "Se estaban calentando los motores en todos los sentidos, y la propuesta de que el fiscal no fuera es absurda y contraria a la ley".

En este sentido, Garzón ha explicado que la ley "establece que la rendición de cuentas la tiene que plantear el fiscal general del Estado". "Esto quiere decir que sabiendo como se presupone que se sabe el precepto que habla de ello, se plantea una situación de confrontación, por lo que había una clara intencionalidad política para que esto estallara", ha subrayado el exmagistrado.

Así, el exjuez ha defendido que "el planteamiento del fiscal fue muy honesto e hizo lo que tenía que hacer, que es rendir cuentas a los ciudadanos, porque el acto de inauguración del Año Judicial es la rendición de cuentas del fiscal general del Estado a la ciudadanía".

En lo referente a las declaraciones de Pedro Sánchez diciendo que "hay jueces que hacen política" y que hacen "un inmenso daño a la justicia", Baltasar Garzón ha declarado que "hay que tener prudencia", aunque ha apostillado que "es evidente que hay jueces que no cumplen con su labor, como hay periodistas, políticos o arquitectos". "La generalización no es buena, pero es cierto que hay determinadas instrucciones que en nada favorecen a la independencia del Poder Judicial, sino todo lo contrario", ha concluido Baltasar Garzón.