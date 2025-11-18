Baltasar Garzón opina sobre el informe de la UCO sobre Santos Cerdán: "Aparentemente son unos indicios importantes"

Baltasar Garzón analiza en Más Vale Tarde la situación judicial de Santos Cerdán tras el demoledor informe de la UCO y considera que "debería haber sido cauto" cuando negó tan rotundamente las acusaciones.

Baltasar Garzón visita el plató de Más Vale Tarde para abordar distintos temas de la actualidad judicial, entre ellos el informe de la UCO que se ha conocido hoy sobre Santos Cerdán.

Sobre los pagos que habría recibido el exsecretario de Organización del PSOE de Servinabar para, entre otras cosas, vacaciones en Ibiza, el exmagistrado señala que "habrá que ver qué declaraciones hizo y si estaba justificado", pues "el informe de la UCO pone sobre el papel lo que hay y ahora vendrá la labor de la defensa de explicar".

Sin embargo, Garzón considera que "aparentemente, son unos indicios importantes", sobre todo por la falta de relación de la empresa "con las actividades de cada una de las personas".

Respecto al hecho de que Cerdán niegue las acusaciones, y poco después aparezcan indicios contundentes, Garzón apunta que suele ocurrir casi siempre en los casos de presunta corrupción que "la primera es negar, porque dices: 'Nunca van a llegar a tal punto'". Sin embargo, afirma que "luego, llegan".

En este caso, considera que Cerdán "debería haber sido cauto en un principio, introduciendo algún adjetivo que atenuara esa rotundidad".

