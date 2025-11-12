Baltasar Garzón desvela qué veredicto espera en el juicio al fiscal general: "No puede haber más que una alternativa"

Baltasar Garzón explica en este vídeo sus conclusiones sobre el juicio a Álvaro García Ortiz donde, en su opinión, "se ha demostrado la verdad desde la parte de la defensa".

A falta de unas horas para que el juicio al fiscal general del Estado quede visto para sentencia, Baltasar Garzón analiza el proceso en El Intermedio, donde ha defendido la inocencia de García Ortiz.

Aunque expresa su "respeto a la administración de justicia y la independencia judicial", se mantiene firme en su opinión sobre lo que denomina como un "dislate".

"Cuando observo la realidad y lo que se ha producido en este proceso, puedo afirmar que no había ninguna base para seguir adelante", comenta en el vídeo sobre estas líneas, donde asegura que en "este engendro" hay "formaciones políticas beneficiadas claramente".

Teniendo en cuenta todos estos elementos, Garzón afirma que no puede llegar a otra conclusión que no sea la absolutoria: "No solo porque se haya destruido el principio de presunción de inocencia, sino porque además se ha demostrado la verdad desde la parte de la defensa".

Respecto a la acusación, señala que "ha hecho muy poco", hasta el punto de que "los testimonios que se suponía iban a ser adversos, han sido positivos". Por ello, aunque considera que en el veredicto "no puede haber más que una alternativa", también afirma que "doctores tiene la Iglesia".

