Los consejos para evitar incendios en casa: desde el mantenimiento de las instalaciones a evitar sobrecalentamientos

El contexto En lo que llevamos de Navidad, al menos una veintena de personas han fallecido en incendios domésticos. Diciembre es el mes del año en el que más se producen.

En el periodo navideño, al menos veinte personas han muerto en incendios domésticos, siendo diciembre el mes con más casos. Es crucial tomar precauciones para prevenir estos incidentes. Se recomienda el mantenimiento regular de instalaciones eléctricas y de gas por profesionales cualificados. En el caso del gas, es preferible que la bombona esté en exteriores con buena ventilación. Los detectores de humo son esenciales, ya que emiten alarmas que pueden salvar vidas. Además, es importante tener cuidado con enchufes sobrecargados, decoraciones navideñas no homologadas y velas cerca de materiales inflamables. Según Fernando Elvira, sargento de Bomberos Madrid, el riesgo aumenta con fuentes de calor o eléctricas defectuosas cerca de elementos combustibles.

En lo que llevamos de Navidad, al menos una veintena de personas han fallecido en incendios domésticos. De hecho, diciembre es el mes del año en el que más se producen. Por ello, es más importante que nunca tomar las precauciones necesarias para evitar este tipo de incidentes.

Lo primero es el mantenimiento de las instalaciones eléctricas y de gas, es decir, comprobar habitualmente que estén en un buen estado. Es importante que las revisiones sean periódicas y las hagan profesionales cualificados.

En el caso del gas, se recomienda siempre que sea posible que la bombona esté en el exterior, en una terraza y que haya buena ventilación dentro de la vivienda. También son fundamentales los detectores de humo porque, en caso de incendio, se emite una alarma sonora que salva vidas.

Esto en un consejo imprescindible durante todo el año, pero además en Navidad hay que tener especial cuidado con más elementos. Por ejemplo, al hacer más frío se pueden sobrecalentar con más facilidad enchufes y regletas con calefactores o radiadores conectados que provoquen un cortocircuito.

A eso le sumamos toda la decoración navideña. Adornos o luces que no están homologadas o defectuosas como un cable pelado que pueden iniciar una llama. También hay que llevar cuidado con las velas, que estén lejos de materiales inflamables como cortinas o alfombras.

Según Fernando Elvira, sargento de Bomberos Madrid, el problema no es el árbol sino lo que le rodea: "El árbol no arde solo, necesita llama, calor, una fuente eléctrica que esté fallando, necesita algo para que esto arda. No arrimar una zona caliente a nada que sea propenso de echar a arder y tener muchísimo cuidado y ser meticuloso cuando compro las cosas, qué compro y mirar las certificaciones".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.