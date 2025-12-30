Ana Pastor define a Marc Márquez como "sentido común" sobre ruedas y destaca su cercanía y humildad

La periodista habla de la naturalidad, los valores y la humildad del nueve veces campeón del mundo, su vínculo con su familia y su entorno, y cómo sus raíces lo mantienen con los pies en la tierra.

Este domingo, a las 21:35, laSexta estrena un especial de El Objetivo con Ana Pastor y el nueve veces campeón del mundo de motociclismo, Marc Márquez. La periodista visitó Cervera, el pueblo natal del piloto, donde habló con su familia y su entorno más cercano para conocer al hombre detrás del campeón.

"Ojalá nos contagie a todos su sentido común. Si tengo que definir a Marc Márquez, diría que es sentido común, y no es fácil hoy en día, llegando a donde ha llegado él", afirma Ana Pastor.

Durante la entrevista, Márquez se sinceró sobre sus rituales en el circuito, que él prefiere llamar así y no manías:

Calzoncillo azul para los entrenos, rojo para la carrera.

para los entrenos, para la carrera. Se cambia al mismo minuto , se pone el casco en el mismo segundo , siempre por el mismo lado .

, se pone el , siempre . Primero el guante derecho, luego el tapón del oído derecho.

"Es un ritual de concentración para entrar en modo competición", explicó. Ana Pastor añadió: "No lo llaman mala suerte, pero les sirve para concentrarse. Lo hemos visto muchas veces con Nadal: si algo funciona, ¿para qué cambiarlo?".

El piloto también habló de su familia y raíces: la influencia de sus abuelos ha sido clave en su formación. Y sobre Cataluña y España, Márquez dejó claro: "Me encanta Cataluña, soy catalán, pero también me siento español. En Cataluña salimos con la bandera catalana, en Jerez con la española, y cuando vamos por el mundo, con la española, porque es como los fans te localizan. No significa más, simplemente es el momento".

En la charla también abordaron temas como la gestión del dolor, la salud mental y la paternidad. Sobre ser padre, Márquez confesó: "Si tengo hijos, quiero que tengan las mismas oportunidades que cualquiera. Llevar mi apellido no les ayudaría en nada; tendrían lo necesario, pero no quiero que les falte hambre de esfuerzo".

Otro detalle que Ana Pastor resaltó fue su responsabilidad fiscal: "Podría haberse ido a Andorra, pero ha decidido residir y pagar impuestos en España, y lo hace con total naturalidad. Es curioso ver cómo defiende sus valores y su tierra sin necesidad de postureo".

El especial también incluye una conversación con su hermano Álex Márquez, con quien disputa posiciones en el Mundial: "Es toda una experiencia ver cómo se vive esto en la familia. Te encuentras con alguien con mucho sentido común, arraigado a sus raíces y cercano a la gente de su entorno", señaló Ana Pastor.

El especial de El Objetivo con Marc Márquez se emite este domingo en laSexta a las 21:35.

