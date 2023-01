Mientras los socios del Gobierno de Castilla siguen ofreciendo declaraciones contradictorias sobre el plan antiaborto anunciado por su vicepresidente, de Vox, la semana pasada, la cuestión está generando también malestar entre las filas del propio PP.

Así, y aunque Alberto Núñez Feijóo no se ha pronunciado públicamente al respecto, sí lo ha hecho el portavoz de campaña del partido, Borja Sémper, quien ha aseverado en rueda de prensa que los gobiernos "tienen que ser, entre otras cosas, responsables y sensatos" y ha lamentado que "lo que hemos tenido oportunidad de ver a cuenta de lo sucedido en Castilla y León, pues no es eso".

Isabel Díaz Ayuso, por su parte, ha hablado de "improvisación" y "torpeza" por parte de Juan García-Gallardo, a quien ha acusado de "buscar un un conflicto interno dentro del gobierno cuando él ni siquiera tiene competencias".

A pesar de que la presidenta madrileña ha asegurado que le parece bien "todo lo que sea dar información" y "todo lo que sea ir en favor de la vida", ha tachado de "innecesario todo lo que se ha provocado" a raíz de "una improvisación de estas características, para la que no tenía luego ni siquiera una respuesta" por parte de García-Gallardo. "No son formas de hacerlo", ha criticado.

"Sobre todo me parece innecesario. Si luego te preguntan, bueno, en qué mes del embarazo empezaría a hacer esto, y lo primero que te dice es no sé, yo no sé de embarazos... ¿Para qué lo prometes así? ¿Para qué hablas así? ¿Qué necesidad hay de provocar todo esto y además de alimentar lo que el Gobierno está buscando que es señuelos y acorralar?", ha agregado la dirigente 'popular'.

Ayuso aludía así a las polémicas palabras del propio político de extrema derecha al anunciar sus medidas, cuando, a preguntas de la prensa sobre las mismas, admitió abiertamente no saber "mucho de embarazos". Un momento que puede verse aquí: