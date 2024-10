Más Vale Tarde ha podido contactar con Antonio, un agricultor de Álora (Málaga) que ha visto como el desborde del Río Guadalhorce ha inundado su casa y anegado su finca de más de 95.000 metros en los que tiene plantados más de 600 limoneros, los cuales "no sé cuántos se van a poder recuperar y cuántos no, porque prácticamente no he podido bajar a verlo". "En mi caso lo que he perdido es mi trabajo directamente", ha añadido. Pero también agradece que "afortunadamente, son solo daños materiales".

Antonio ha explicado a la reportera de laSexta que se encontraba en el pueblo cuando le han llamado para decirle que "el agua se estaba desbordando y que estaba inundando la casa y la huerta". Al llegar hasta su domicilio, el paisaje era desolador: "Llenísima de barro y muchos muebles rotos. Lo hemos puesto todo en alto, como hemos podido, y algunos animales que hemos podido salvar, otros se han ahogado".

Asimismo, ha señalado que algunos vecinos que vivían "a dos kilómetros más o menos" han tenido que ser rescatados en helicóptero. "También ha pasado la zódiac de la Guardia Civil. Sí, ha habido muchísima gente que se ha quedado atrapada sin poder salir y no ha pasado a mayores, pero ha habido muchos daños".

Sobre el motivo que ha llevado a esta situación, ha asegurado que "el río se ha desbordado y ha pasado por encima del puente". Además, ha afirmado que "ya pasó en septiembre de 2012 y, desde entonces, llevamos pidiendo a las administraciones que limpien el cauce del río Guadalhorce". "Pese a que se han comprometido por unanimidad todos los partidos en la Comisión de Medioambiente del Parlamento Andaluz, no se ha hecho", ha agregado.

A su vez, ha indicado que en el río "hay mucha maleza. El río desde los años 50 se ha desbordado cuatro o cinco veces, pero en las dos últimas, que ha sido en 2012 y hoy, pues ha alcanzado la casa que nunca había llegado". "En 2012 cayó más, pero incluso hoy cayendo ciento y pico de litros, aquí ha sido incluso más grave porque el río no tiene cauce y se desborda, está lleno de maleza y de tierra y cada vez hay menos hueco para el agua", ha sentenciado.