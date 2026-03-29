Las dos caras de la Semana Santa: mujeres cofrades luchan por la igualdad y desafían "la tradición"

El contexto En Sagunto, solo los hombres forman parte de las procesiones mientras que a cientos de kilómetros, en Viveiro, la imagen cambia por completo. Allí, las mujeres decidieron romper con las normas establecidas en los años 50.

En España, la Semana Santa presenta contrastes significativos. En Sagunto, la tradición mantiene a los hombres como protagonistas en las procesiones, mientras que las mujeres enfrentan negativas para participar, lo que ha generado protestas visibles como crespones negros en balcones. En contraste, en Viveiro, las mujeres rompieron barreras desde los años 50, formando una hermandad femenina para participar activamente. Este cambio se refleja en otros lugares: en Sevilla, la igualdad en las cofradías se estableció en 2011, y en Alzira y Villareal, las mujeres ya participan desde 2013 y 2018, respectivamente. En 2023, doce mujeres en Sanlúcar de Barrameda continuaron rompiendo barreras, simbolizando un avance hacia la igualdad de género en las tradiciones religiosas.

De un extremo a otro de España, la Semana Santa refleja dos realidades muy distintas. En el municipio valenciano Sagunto, el sonido de los tambores acompaña procesiones marcadas por la tradición: hombres, hombres y más hombres cargan los pasos en un ambiente de solemnidad y respeto.

Pero a cientos de kilómetros, en Viveiro, Lugo, la imagen cambia por completo. Allí, las mujeres decidieron romper con las normas establecidas ya en los años 50, cansadas de quedar relegadas a tareas consideradas tradicionalmente femeninas, como planchar la ropa o decorar los pasos, comenzaron a organizarse para poder participar activamente en las procesiones.

Así nació una de las primeras hermandades femeninas, abriendo camino en un ámbito históricamente dominado por hombres. "Desde que empezamos tenemos una gran lista de espera, somos una Semana Santa integradoa", explica Sara Arrizado, directiva de la Hermandad de Mujeres de la Santa Cruz.

Mientras tanto, en Sagunto, esa apertura todavía no ha llegado y las mujeres que han solicitado formar parte de la cofradía se han encontrado con negativas amparadas en la tradición. "No es aplicar la ley de la igualdad... hay que profundizar en sentimiento religioso", dice un vecino de Sagunto.

Como respuesta, en muchos balcones han comenzado a ondear crespones negros en señal de protesta. "Es una lástima que hayamos llegado a esta situación", añade una vecina.

Sin embargo, la evolución es una realidad en otros lugares. En Sevilla, la cofradía de 'Los Javieres' permitió la entrada de mujeres ya en 1985, y en 2011 un decreto del arzobispado estableció la igualdad entre hombres y mujeres en las hermandades.

En Alzira, las mujeres portan la Verónica desde 2013 y en Villareal, la igualdad en las procesiones se consolidó en 2018, en una jornada vivida con emoción y reivindicación. "¡A por ello, chicas!", se escuchaba entonces.

En 2023, 12 mujeres volvieron a romper barreras en Sanlúcar de Barrameda, cargando imágenes junto a hombres por primera vez. Son ejemplos que se repiten en distintos puntos del país, mostrando una transformación progresiva frente a la discriminación por razón de género.

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